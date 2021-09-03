【親子好去處】親子體驗自製合味道杯麵 與2.1米高EVA初號機打卡合照

▲ 小朋友可以體驗自製杯麵，與超巨型初號機打卡合照！（相片來源：HaileyDaily fb)

《新世紀福音戰士新劇場版：終》落幕後EVA再有新搞作！為慶祝日清合味道杯麵 50周年，日清食品與著名日本人氣動漫《新世紀福音戰士》聯乘，推出限定版合味道杯麵外，更將合味道紀念館香港變身為EVA粉絲們的朝聖之地，有三大全新打卡位，其中最矚目為2.1米高EVA初號機，五大主角碇真嗣、綾波麗、明日香、真希波及渚薰亦現身紀念館內的不同角落！爸爸媽媽可以有小朋友打卡之餘，同時體驗自製杯麵！

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親子Blogger Hailey媽媽開設facebook專頁「Hailey Daily」分享親子日常。日前，爸爸媽媽帶Hailey到合味道紀念館體驗自製合味道杯麵的工作坊。

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小朋友可自取一個杯麵杯，於杯面塗上嘉歡的圖案卡通，創作出自我風格的合味道杯麵。媽媽分享：

同Hailey一齊畫咗自己，爸爸媽媽，仲有狗仔同兩隻兔兔，一家五口，好有紀念價值！

小朋友可按自己喜好揀選杯麵口味以及配料，然後交由職員協助製佢杯麵。由倒麵餅，盛載配料到包裝，全個過程小朋友都可以看到，非常有趣。最後再用吹氣袋裝好杯麵，完成！

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Hailey媽媽表示，現場另有出前一丁工作坊及穀麥早餐片製作坊，打算下次再預約帶Hailey體驗。適逢現時正進行新世紀福音戰士聯乘展覽，正正是父母兒時收看的人氣動漫，父母都可以打卡合照！

至於禮品店則推日清合味道與《新世紀福音戰士》推出的限量特別版聯乘杯麵，禮盒內包括有5款EVA特別版杯麵及一款極罕有的綾波麗或明日香黑白限定版，只會連同禮盒發售，極具收藏價值。

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責任編輯：林卓昕