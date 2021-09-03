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【非禮女童】秀茂坪邨15歲男童尾隨3女童進入住所大廈　涉嫌從後襲擊進行非禮被捕

社會 10:47 2021/09/03

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一名15歲男童涉嫌從後襲擊、非禮被捕。

警方早前接獲3名女童報案，指於同一日被一名男子分別尾隨進入秀茂坪邨的住所大廈，並分別於走廊被男子從後襲擊及非禮。警方昨日拘捕涉事15歲男童，涉嫌非禮、 襲擊及遊蕩被捕，現正被扣留調查。

案件交由秀茂坪警區重案組第二隊接手調查。（資料圖片）

秀茂坪警署於前日（1日）分別接獲3名介乎14至16歲女童報案，指於同日被一名男子分別尾隨進入秀茂坪邨的住所大廈，其中一名女童於走廊被該名男子懷疑從後襲擊，而另一名女童於走廊懷疑被非禮。

經深入調查及情報分析後，秀茂坪警區刑事部聯同秀茂坪分區特遣隊於區內埋伏，並於昨日（2日）中午拘捕一名15歲本地男童，涉嫌非禮、 襲擊及遊蕩被捕，現正被扣留調查。

警方強調非常重視案件，案件交由秀茂坪警區重案組第二隊接手調查，並提醒市民注意未成年子女安全，如遇到可疑人應即時尋求警方協助。警方亦提醒大廈保安人員，如有可疑人士尾隨住客進入大廈，應記錄該人資料或尋求警方協助；另呼籲任何目擊案件人士或同類型案件的受害人，請致電36616246與調查人員或任何一間警署聯絡。

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責任編輯：郭詩詩

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