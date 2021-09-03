【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得

▲ 193為爆粗怒罵網店客人解畫，「3嫂」爆內幕：「曾被私下騷擾！」

ERROR成員193（郭嘉駿）近日因為其潮牌網店「LILABOC」惹來是非，有網店客人在連登爆料，提供截圖並指193拖欠款項又態度惡劣。「3嫂」（193粉絲稱號）們紛紛現身護駕，而193本人在昨晚（9月2日）再就事件作出回應，直指：「係你冇禮貌在先。」

曾於任職時裝買手的ERROR成員193，入行後開設時裝網店「LILABOC」，近日卻有自稱是前「3嫂」的網民在連登討論區爆料，公開多張截圖表示之前曾轉帳到193經營的網店，未有收到貨物並向對方追討退款，但後來卻被網店以惡劣態度甚至爆料對待。

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▲ 193的潮流網店早前更推出自家口罩。（instagram圖片）

「3嫂」講解事件來龍去脈

事件公開到網上後引來各方聲討，有網民趁機發起反193的行動，如退追蹤其社交網站，有人爆料指網店已非首次「拖數」。

193亦曾以網店的帳號發文，並表示「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌啦」。

同時，亦有支持193的聲音，「3嫂」們亦有現身講解事情的來龍去脈。

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▲ 193身上所穿的是其網店出品。（instagram圖片）

193發文回應

至於193本人在昨晚以其個人社交網站發放限時動態，自言已經很久沒有上過連登，但因為有朋友把相關帖文傳給他，於是點擊來看，並講述有關「拖款」一事的經過：

明明上年十月截咗單，@lilaboc.co（網店）當時冇回覆過佢任何嘢（因為當時@lilaboc.co 處於荒廢狀態，根本唔會睇/覆DM）@lilaboc.co亦冇send過google form俾佢去購買產品，然後唔知點解佢今年一月突然payme $319去@lilaboc.co。 基本上@lilaboc.co一直都維持喺 99+ request dm嘅狀態，根本冇諗過會有人截咗單之後三個月突然入錢，直到呢位朋友仔send咗呢個post俾我睇。 我唔知點解有人話呢條友有禮貌客氣地詢間，「X街 X你」呢啲係乜嘢禮貌？你自己冇理解清楚件事就鬧我都唔緊要啦，你鬧埋我啲fans就一定唔得。你唔係話報夢咩？咁我話燒俾你有咩問題？係你冇禮貌在先，我唔覺得需要對你客氣。

同場加映：七仙羽訪問

「3嫂」力撐193

此外，有「3嫂」在Facebook公開留言，逐點細數事件的內情，包括去年四月的貨品早已截單，爆料網民卻於今年一月未有得到回覆直接轉帳，而自認是「前3嫂」的爆料網民卻未有留意，同時193曾在訪問中公開表示，沒有新貨推出時會擱置管理網店，質疑該名網民的「3嫂」身份。

同時又提到因為該名爆料網民曾對其他「3嫂」態度惡劣，有粉絲代193回應指網店會退還款項，爆料網民怒罵：「係咪193報夢俾你知？」才令一向疼錫粉絲的193看不過眼，問對方退款方法：「燒俾你？」

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該名「3嫂」爆料指，事發後曾收到訊息用粗口辱罵及騷擾。

而且表示能夠提供出截圖證據：「我個人覺得，如果一位藝人為咗飯碗，為咗形象，為咗公眾人物呢個帽子呢啲道德枷鎖，班fans被罵、被騷擾都仲要笑騎騎咁烚熟狗頭，呢啲只看星途，忘記背後支持佢嘅人，呢啲藝人可以放棄！193值得撐！明就明，唔明就黎明！」