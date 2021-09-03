【智能愛人劇透】第24集劇情預告　阿寶隱瞞中毒拒絕家廉愛意

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第23集講到家儀拾獲Rocky的頭部往找標基求助。標基無能為力，家儀痛失所愛……

第24集（3/9）

多姐派家廉秘密監察阿寶在內的五個強智能人，並公開救人英雄Dan是強智能人，來扭轉公司民意，Cook另有計策。

其他強智能人被暗中呼喚，並逐一中毒。

阿寶繼續隱瞞已中毒，也因差點傷害家廉而拒絕其愛意。

阿寶刻意刁難家廉，及後面對學禮突然面目猙獰……

同場加映：七仙羽訪問

《智能愛人》第23集劇情 上一頁