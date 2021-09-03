【智能愛人劇透】第24集劇情預告 阿寶隱瞞中毒拒絕家廉愛意 娛樂 11:12 2021/09/03 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第23集講到家儀拾獲Rocky的頭部往找標基求助。標基無能為力，家儀痛失所愛…… 第24集（3/9） 多姐派家廉秘密監察阿寶在內的五個強智能人，並公開救人英雄Dan是強智能人，來扭轉公司民意，Cook另有計策。 其他強智能人被暗中呼喚，並逐一中毒。 阿寶繼續隱瞞已中毒，也因差點傷害家廉而拒絕其愛意。 阿寶刻意刁難家廉，及後面對學禮突然面目猙獰…… 同場加映：七仙羽訪問 《智能愛人》第23集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 17:16 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 19:12 2021/09/01 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 13:14 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 你可能感興趣 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 17:16 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵再騷內心戲演技 曾歷流產之痛靠家人走出情緒谷底 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 19:12 2021/09/01 【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情 泰臣耕耘20年成男配角大熱 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 13:14 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 智能愛人 電視劇 TVB