【揚眉女子】長沙灣菜欄第三代傳人利曼莎 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業

▲ 菜欄第三代傳人利曼沙棄年薪百萬繼承賣菜祖業，毅力十足。

上一輯ViuTV的《今晚有料到》，其中一位嘉賓是菜欄第三代傳人利曼莎（Jessica)，開場時只見俏麗的她從一籮籮的菜籃中徐徐步入，戲劇張力十足。事實上，未入「菜場」前她從事美容代理及股票買賣，年薪早過百萬，「家中三代賣菜，在金錢和親情間我選了後者，也想家族品牌得以承傳。」如何以新思維帶入傳統市場，也是一大考驗，且聽她娓娓道來她這「菜場江湖錄」。

▲ 疫情下酒樓的酒席大減，Jessica表示「他們有的要求我們8折結帳，也要承應啦，大家共度時艱。」(攝影︰程志遠)

從炒股票到「揸Ben跑」送菜

記者相約Jessica早上在長沙灣蔬菜批發市場等，說是菜檔工人在搬貨較有畫面感，只見她駕著白色Ben跑（Benz跑車)入來。作為萬豐菜欄的第三代傳人，這太子女的氣場與氣質，自然與街市大媽相隔半個星球。之前Jessica經營「欣欣妹」( 按報是因她童年愛吃欣欣杯而得名) 蔬菜網購，她也是駕著此Benz送菜，「當然要有一定數量才送啦，通常一日去幾個地方，由柴灣到屯門都有，客人都有點意外。」凡事親力親為，正是Jessica的生活日常。

80後的Jessica畢業於浸會大學工商管理系，之後就投身證券股票買賣，

是前男友帶我入行，因賺錢快。湊客都是上市公司的老闆 ，那時講究生活質素，往米芝蓮餐廳食飯，或去酒店抽雪茄、喝靚紅酒，夜夜笙歌，吹沒甚麼內涵的水，但第二日就有好多生意。

Jessica形容賺錢容易，「買個數字買個期指， 牛市的話1分鐘可賺幾萬或幾十萬，但也試過孭債幾百萬，與現在賣菜的微利，是兩套不同的價值觀。」但股市起伏不定，因緣際會下Jessica認識一班朋友，合資開公司做美容產品，

其中一個品牌是Dr. Bauer，找關之琳做代言，各大型電器連鎖店都有售，過海隧導都掛著這招牌。那年頭百業興旺，自由行拖著急掃貨，看潮流趨勢入就行，如那輪興RF機(射頻美容儀) 就入，價錢定得高利潤大，收入也較股票穩定，年薪早就過百萬。

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接手菜欄 全為孝道

菜欄市場很草根，但又為市民生活所必需。據Jessica憶述，爺爺嫲嫲60年代從大陸來港在長沙灣經營菜欄，

爺爺因病猝逝，嫲嫲接手生意，她一個女人帶著7個小朋友，四男三女，三個仔入了菜欄，包括我爸爸。嫲嫲在菜市場甚受尊敬，外號「老佛爺」，以入手冬瓜聞名。到爸爸成長，創立了自己的品牌「萬豐」，並隨著國內經濟起飛，在銀川、惠州等地建了自己的菜場，生意都做得大。

她指萬豐是內地菜場、批發用，華豐是香港交餐廳、食肆用。

Jessica說童年時爸爸都不想她入行，因為賣菜辛苦而品流複雜，

爸爸都說那些地盤要爭回來，夠惡才行，所以我細個都無入過菜欄，覺得那裏似麻雀館，很多男人。

那個刀光劍影的江湖，作為人父都不想子女接觸，好好唸書才是正事。承傳接手的轉捩點，是Jessica的弟弟大學畢業，

他是書生型，在香港菜欄的生意已學得七七八八，準備入內地的菜場幫手，香港那部份要找信過的親人做，唯有找我。在金錢和親情間，我選了後者，因錢可在其他地方賺，但孝道是無得揀，也想讓嫲嫲的心血經營下去。

▲ 利曼莎經營菜欄，凡事都親力親為。(攝影︰程志遠)

凡事親力親為 與老叔父相處之道

江湖歷練欠奉，菜欄突然殺入一個外型亮麗的太子女，在運貨的赤身大漢間如何自處和服眾？雖然Jessica本身是跆拳道黑帶，但她也笑言，

女仔一定愛打扮，之前著得很靚返工，都給爸爸話過很多次， 說跟同事溝通要貼地，所以現在著T恤牛仔褲。而且老行尊會較高傲，跟他們傾要花時間，因為要講面子和尊重。 故不時要請他們飲奶茶咖啡或啤酒，去大排檔食飯聊天等。但始終女男有別，可能一個圍圈12個都是男人，突然多了我一個女仔，很多事不方便講， 譬如粗口，變相溝通上會有隔膜。不過他們都如大部份港人，很有人情味，會幫助我一個女仔。

▲ 萬豐兩個字，都是Jessica的嫲嫲贈給她的爸爸。(攝影︰程志遠)

▲ 蔬菜批發市場的工人全是男人，Jessica說和他們溝通也要慢慢適應。(攝影︰程志遠)

但說起激心事，還不是沒有。「試過運輸同事發脾氣，說一是加人工，否則不做。那些5.5噸貨車，不是個個女仔揸到，明顯欺負我沒有這個車牌。結果我翌日即去考棍波牌，表示別欺負我一個女仔，很多事也可親力親為。」

衝動開菜檔 損手離場

華豐欄每日將蔬菜批發至各大菜檔、酒樓食肆以至酒店，經營菜欄，爸爸這上一代跟Jessica的處事方法也有別。「以前可能一個發泡膠箱，運去過就行。但現在蔬菜都講包裝，或切好或抽真空的。我現時的工作，主要跟酒樓酒店的大廚溝通，有甚麼時令蔬菜可用並入貨，跟以前做股票湊客吹水大有不同。」

▲ 長沙灣蔬菜批發市場內有這入口貨商聯誼會，其主席正是Jessica的父親。(攝影︰程志遠)

除此之外，Jessica做菜欄也經歷過滑鐵盧。「爸爸曾說，我們在國內有菜場，有批發，就是沒有零售點。這句我很上心，結果2018年我在大窩口租了一個檔口賣菜……都是一時衝動沒問過爸爸意見，其實舖的租金和人流完全不成正比，又沒有團隊，幸好爸爸都找些老行尊幫手，媽媽也有落場。好辛苦經營了1年，待合約完結就結業，蝕了一大筆錢。」自此一役，Jessica再沒輕舉妄動，錢財如浮雲過目，一家人齊齊整整才最重要。

▲ 投身Jessica後，衣著打扮也囑從父意，要樸實低調。(被訪者提供相片 )

▲ 2018年Jessica曾開設這「欣欣妹」菜場門市，可惜也蝕錢結業收場，她說當是買個教訓。(被訪者提供相片 )

助弱勢社群 搞慈善盤菜

疫情下基層市民生活艱難，Jessica在蔬菜批發市場跟記者說︰「入夜後真的有人入來，拾些菜頭菜尾回家食。」有見及此，Jessica也利用她與酒樓間的人脈，欲在新春間搞一次慈善盤菜宴。

「如盆菜中會用麥文記的米芝蓮豬手、或各著名餐廳，各我們則捐出各式蔬菜，再聯絡福幼基金會，資助基層人士如單親家庭及小朋友享用。因為疫情下大家都不好過，暫定是酒店的ballroom，預算是50至100圍，再找些歌星獻唱，希望能濟濟一堂開心一下。」

記者︰馮柏偉

