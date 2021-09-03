【食用安全】街市買豬肉驚見黑色線狀物　港媽大驚求助：會唔會係寄生蟲

▲ 港媽街市買豬肉驚見黑色線狀物。

日前有市民在Facebook分享，於沙田碩門街市買入一塊新鮮豬肉，回家煮熟切片後，發現豬肉上有黑色線狀物，擔心是寄生蟲，遂向網民求助，貼文引起網民討論。

該名市民於Facebook群組「今晚煮乜好」發文，指早前於沙田碩門街市的新鮮豬肉檔購入一塊豬肉，回家打算炒回鍋肉，她將豬肉煮熟後切片，發現豬肉上有「一點點黑色嘢」，最初以為是血水，但再細看時發現，可以抽出一條條黑色黑色線狀物。

請問呢啲會唔會係寄生蟲啊，仲食唔食得㗎？好驚。

▲ （圖片來源：Facebook群組「今晚煮乜好」網民Elie Man）

貼文引起網民熱議，有網民認為只是血管，無需太擔心，但亦有網民認為是寄生蟲，「如果我哋冇煮熟食咗，啲蟲就會喺我哋肚度生」。

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過去曾有連鎖凍肉店被指賣有蟲豬肉，引起市民恐慌，有市民在該凍肉店購買豬腩肉後，發現有白色條狀物體，不知是蟲或是筋。肉類切割技術員許穎欣曾接受TOPick訪問時教如何分辨豬肉蟲。

1. 豬肉為何有蟲?

許穎欣表示，豬肉有蟲的原因眾多，可能是飼料不潔、飼養場的衞生環境惡劣等。豬肉蟲常見藏在豬隻的牙胶位，現時政府每日出豬前都會檢查豬隻，包括在牙胶位「鎅一刀」，確保豬隻健康。

若豬隻有蟲，不會是單一部位，會全身都有蟲的多數是走私豬。

2. 如何分辨是蟲還是筋管?

筋管呈管形、半透明狀蟲則是白色。若市民不肯定是蟲還是筋管，可斬開該物體，若中間通空，就是筋管；若實心的，就很大機會是蟲。

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3. 豬肉其實要蒸多久?

蒸排骨最少20分鐘，玻璃或鐵的傳熱亦有所不同，水滾前或後放排骨都會影響熟透的時間。許穎欣建議標準方法是水滾後蒸20分鐘。

4. 如何選「優質靚豬」?

許多人會嗅豬肉的氣味，但許穎欣指，許多肉類切割技術員都討厭這種行為，因為好像在質疑豬肉不新鮮。許教路，市民可用眼觀察豬肉顏色，新鮮豬呈鮮紅色；冰鮮豬則呈粉紅色。此外，市民亦可摸豬肉表面：「爽手就代表新鮮，淋淋地就可能變壞。」

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責任編輯：羅嘉欣