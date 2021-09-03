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【貪得無厭】沒有底綫的善良助長了貪婪 請把善良留給值得的人

親子 17:54 2021/09/03

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學習適當地拒絕，讓善良也善待自己。

好朋友對我說：「那個人不值得你幫忙。對人善良是好，但要把善良留給值得的人，否則善良便沒價值。」

我明白他的意思，他不想我因為善良，讓別人有機可乘佔便宜，令我蒙受任何損失或不必要的傷害。

「她每次找你幫忙，你都答應，她已認定這是理所當然的事。你試試拒絕她三兩次，看看她有何反應。海寧，許多人都貪得無厭，忘記別人的付出，雖未至於忘恩負義，但也不會珍惜他人的善良。她求你幫忙10次，你只幫了7次，她會覺得你還欠了她3次，不會記住你曾幫她７次。」

我確實不太懂得拒絕。從我的角度而言，拒絕是一件無情的事，我怕傷害對方的感覺，傷及對方的顏面。

朋友有求，我寧可自己吃虧，也要先幫別人完成他們的事，把他們的利益放在最前面。

確實有人會「食住上」，為了得到自己的利益，便過度消費別人的善良。我屬後知後覺，發現真相時，已經傷痕纍纍。

第一年投身社會工作，我曾把相當於當時月薪四倍的金錢借給一位朋友A君。他早年因工受傷，以致行動有點不便，其妻稱自己性格孤僻，不擅與人交往，無法跟他人一起工作，於是留在家中無所事事。

連續四個月，每月A君都找到一個理由說他急需用錢，例如父親入院、兒子欠交學費等等，於是我便把部分積蓄交他，最後當然是老掉牙的結局：財到光棍手，一去無回頭。

沒有底綫的善良助長了貪婪，而許多人包括我卻不擅於設定底綫，又或心一軟，便無法守着底綫，讓對方得寸進尺，為所欲為。

學習適當地拒絕，讓善良也善待自己。

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撰文 : 藍海寧 資深空姐

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