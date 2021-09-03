【酒店下午茶】海景嘉福洲際夥IPSA推水潤亮肌下午茶　食客可獲贈200元保濕亮肌美容產品

▲ 海景嘉福洲際酒店聯乘 IPSA推出「水潤亮肌幻彩」下午茶，大廚以天然美肌食材設計菜式，女士們一定喜歡。(酒店提供)

海景嘉福洲際酒店與IPSA首度攜手合作，即日起推出全新「水潤亮肌幻彩」下午茶，法籍行政糕餅總廚Jean-Marc Gaucher糅合IPSA 「簡約不簡單」的日式美學，以王牌No.1 高機能日本神水的限定幻彩版為靈感，嚴選日本及各地的天然美肌食材，如士多啤梨、柚子、藍莓及燕窩等，設計出多款特色甜點。

其中的幻彩柚子芝士慕絲餅，取材自日本柚子配搭芝士慕絲為餡料，塑造絲滑般質感，味道清新，柚子更含豐富維他命，有助美白及提亮膚色。紅豆抹茶泡芙同樣帶濃厚日式風味，淡淡清香的抹茶泡芙包裹日本紅豆蓉，帶來雙重豐富口感，又同時為可抗氧美顏。

燕窩草莓啫喱撻的底層為香脆朱古力撻，中層有時令士多啤梨，頂層則輔以水潤清爽的透明啫喱及美肌燕窩，吃一口便能感受不同質感。自家製覆盆子馬卡龍清甜富果香，還有藍莓迷你蛋糕含有維他命C及E，與日本神水一樣高效抗氧。

▲ 下午茶可以外賣，價錢為488元/兩位。(酒店提供)

除了精緻甜點外，亦有兩款自製鬆餅：原味和香橙提子乾，以及鹹點如厚切煙三文魚香檸法蔥酸忌廉、香煎帶子及黑魚子配青瓜，以及雪莉甜酒醬油醃西冷牛柳多士等。

每位享用「水潤亮肌幻彩」下午茶的食客會獲贈IPSA保濕亮肌套裝 （價值200元），當中包括IPSA王牌日本神水，更獲免費IPSALYZER專業皮膚分析並專享額外購物禮遇。

「水潤亮肌幻彩」下午茶

供應期：即日至10月31日，每日下午3pm-下午6pm

價錢：538元/兩位(另加一)，包兩杯咖啡或茶

地址：尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店大堂

電話：2731 2860

記者︰招美寶

