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【正能量】獲獎表揚服務唐氏綜合症兒童　糖妹熱心助人：別吝嗇自己的力量

娛樂 12:21 2021/09/03

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歌手糖妹（黃山怡）最近獲頒「傑出藝人獎」。

歌手糖妹（黃山怡）最近獲頒香港最優秀企業大獎的「年度最傑出藝人及娛樂品牌」獎項，讚揚她早前服務一群患有唐氏綜合症的小朋友，以音樂為他們帶來快樂能量。

善心滿戴的糖妹除了多做善事外，亦是家中的好姐姐，她一直以來努力賺錢養家，更供弟弟赴英國留學。

【音樂永續】為疫情下唱片業員工提供機會　糖兄妹參予感意義重大

糖妹分享得獎感受。（IG圖片）

糖妹於社交平台分享得獎感受，

感謝HAMOS AWARDS 頒發這個「傑出藝人獎」給我，感謝看到一直在公益活動和音樂上的投入。
生活縱使忙碌，但幫助別人的機會比比皆是，
有時可能只是一句關心，也可能幫別人重生。
不要吝嗇，也不要小看自己的力量。💪🏻
互相成為大家的亮光，一起向前吧！

【新形象】糖妹棄多年齊蔭換新髮型示人　黃山怡默默耕耘從唐樓住到貝沙灣

最新影片推介：七師傅專訪

近日忙於拍劇的糖妹縱然未有出席頒獎禮，不過她透過經理人跟大家分享得獎感受，「今次獲得這個獎很開心，在疫情期間獲獎的意義重大，除了感謝客戶支持外，我覺得在此期間仍然可以做各種事情去服務這個社會。就如早前跟一班患有唐氏綜合症的小朋友一起跳唱一首學刷牙的歌，這次合作令我發現他們原來很易有牙周病，因而以此輕鬆手法去讓他們注意牙齒健康。」

她又認為：「做善事並非為了名銜才去做，偶爾也要關心身邊的人和事。」

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賺錢供弟弟讀書

熱心公益的糖妹是家中的好姐姐，由於父母已退休，肩負起養家重任的她努力賺錢養家，寧願捨棄將錢用作上車首期，亦要為遠赴英國就學的弟弟付百萬元學費。

她曾接受TOPick訪問表示：「一個男生去過海外留學，對投身社會一定有有幫助，若弟弟有興趣過去留學，而我能力做到，也願意供他，雖然負擔是重了，但投資在一個人身上，是不能這樣去計算。」糖妹絕對是位超級好家姐。

撰文 : TOPick柴犬出動

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