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【政府委任】唐英年再獲委任西九管理局董事局主席　任期2年

社會 11:21 2021/09/03

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政府再度委任唐英年為西九文化區管理局董事局主席。（資料圖片）

政府今日（3日）宣布，行政長官林鄭月娥再度委任唐英年為西九文化區管理局董事局主席，任期兩年，由今年10月1日起生效；委任公告亦於今日刊登憲報。
 
林鄭月娥表示，西九文化區在過去2年取得令人鼓舞的進展，並成為香港的文化新地標。繼戲曲中心、自由空間和藝術公園後，西九文化區的兩所世界級博物館——M+博物館和香港故宮文化博物館——亦會在不久將來開幕。國家『十四五』規劃綱要提到支持香港發展中外文化藝術交流中心。她深信西九文化區在唐英年主席的卓越領導下能夠扮演關鍵角色，推動香港向這個目標進發。
 
《西九文化區管理局條例》（第601章）規定，董事局是西九管理局的管治及執行機構，負責規劃、發展、營運及維持西九文化區的藝術文化設施及相關設施。

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責任編輯：郭詩詩

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