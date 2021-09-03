【打擊販毒】警搗破九龍城劏房製毒工場　拘1男檢獲542萬元毒品

▲ 警搗破劏房製毒工場，拘1男檢獲542萬元毒品。（警方提供）

警方昨日（2日）搗破一宗劏房製毒案。警方指，九龍城警區特別職務隊第二隊根據線報及深入調查，鎖定一名本地男子於西九龍區利用劏房進行製毒及販毒活動，警員於昨日下午約12時於九龍城界限街108號附近埋伏，同日約晚上10時，警員發現目標男子離開目標單位並上前截停進行搜查，並於該名男子身上搜出小量毒品。

其後警員根據法庭發出的搜查令，帶同被捕人返回其唐樓劏房進行搜查，於劏房內檢獲約4.6公斤懷疑霹靂可卡因、懷疑可卡因及製毒工具，總市值約542萬元。政府化驗所科學鑑證主任到場確認該劏房曾經用作製作毒品。

在警方進行搜查期間，一名24歲姓胡本地男子作出強烈反抗，企圖逃走，涉嫌藏毒、販毒、製毒及阻礙警務人員執行職務被捕，現正被扣留調查。

▲ 涉案工具。（警方提供）

▲ 涉案毒品。（警方提供）

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。製毒及販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠