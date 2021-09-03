【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲　泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵

▲ 《智能愛人》裡，麥美恩哭別Rocky一幕令人動容。

TVB劇《智能愛人》進入結局篇，劇情進入高潮。當中智能人Rocky（泰臣飾）與古家儀（麥美恩飾）一段「人機戀」獲觀眾好評。

昨晚（9月2日）播出的《智能愛人》第23集講Rocky毒發失控，最終慘被警方擊毀，家儀擁著Rocky的頭顱哭別一幕十分催淚，麥美恩與泰臣齊齊演技大爆發。泰臣亦似乎很投入角色，昨晚於IG撰文代Rocky跟家儀「話別」，當中語句更十分感人。

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▲ 古家儀跟rocky一段「人機戀」悲劇收場。

劇情淒美動人

昨晚《智能愛人》的劇情講Rocky為逃避警方搜捕，只能隨家儀到處躲避。二人躲在學校佈當義工，但毒性發作的Rocky開始變得兇殘。

他化身小丑出席學校的遊藝會，期間Rocky突然毒發失控，於學生面前親手掐死毒蛇，之後更襲擊學生和家儀，慘被Rocky掐著脖子的家儀說了一句：「雪糕溶了。」，令Rocky勾起為家儀購買雪糕的回憶。

就在此刻，警方趕至開槍擊毀Rocky，之後家儀偷去Rocky的頭顱往找標基（C君飾）求助，可惜標基無能為力，他說：「即使將他的記憶轉移到另一機械人，也只是邪惡的Rocky。」

▲ 這一幕很催淚呀。（電視截圖）

可憐的家儀即說：「即是永遠不會變回那個傻更更、戇居居和心地善良的Rocky。」痛失所愛的家儀攬著Rocky的頭顱跟他道別，哭著的她流露不捨之情，當中配以《今宵多珍重》音樂和二人回憶片段，最後Rocky的一句：「各位，再見，Rocky收工啦。」，更添傷感。

不少網民也大讚此幕戲感動，當中包括：「很感人嘅一幕。」、「再見Rocky，今集睇到喊。」、「體會到冰火兩重天，一秒前喜劇一秒變悲劇。」、「泰臣啲戲超正！」、「真係好中意Rocky，好感動！真係唔捨得你收工啦，如果TVB可以拍一部Rocky和家儀的番外篇就好啦。」、「你演得好好呀，看到好投入。」

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泰臣告別Rocky

至於泰臣，在凌晨時分於IG發帖文，並很有心思，以花絮照片製作一短片，當中更撰文代Rocky跟家儀告別。

他寫道：「也許，我們只是彼此生命中的過客，但你温暖的寵愛曾溶化了鈍鐵，相處雖短暫卻真實，已成我一輩子的快樂。你和我的相遇只是世界的一角，你的世界仍很大啊。Have a nice day，Rocky」

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其實之前劇情，講泰臣演的智能人Rocky默默守護飽受情傷的古家儀（麥美恩飾），當中一幕他奮力狂奔為家儀購買雪糕，更為滿足家儀而「偷車」，真摯又搞笑，網民表示看得感動，看到二人的演出有如戀愛的甜蜜感覺，又稱讚二人外型合襯。

泰臣完美演活AI愛人，其不太靈活的動作和表情神似機械人，盡顯泰臣紮實的功架。

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麥美恩演技獲肯定

至於成功由綜藝女王轉為演員的麥美恩（Mayanne），於《智能愛人》裡並非純粹搞笑，當中有不少內心戲讓她發揮。

比如早前播映她跟李佳芯在天台傾心事一幕，熒幕上只見Mayanne由有笑容，至後來愈講愈慘情，最後眼泛淚光話，被網民讚賞很有戲。

Mayanne接受TOPick訪問，她謂拍攝這幕「話別」戲時已感覺淒美，大讚導演的剪接功力，令出來的效果更夭心夭肺：「睇到有好多遺憾，最開心的時刻就要分離，是十分諷刺。」

Mayanne續說跟泰臣開了幾日工，大家已培養一點默契：「真的要當Rocky如一個人般愛上，反而與陸浩明的感情戲是一廂情願，感覺假假地，但跟泰臣的一段情比較sweet一點，個冧樣要令人看得舒服。」

▲ 早前播映麥美恩於天台訴心事一幕，其演技亦獲讚。

說到那幕「話別」戲，Mayanne直言演出上有點難度：「拍攝時泰臣很辛苦，他如人家玩變魔術一樣被箍著個頭，所以是動彈不得，技術上要作出遷就。抽身出來睇，其實整個畫面是很好笑，攬著他的死人頭在喊，而我選擇了泣不成聲的喊法，就算喊都要匿埋喊。」

Mayanne直言有信心於明年頒獎禮獲提名，她說：「若果套劇受歡迎，演員都會受惠，提名的話是對自己一個肯定。」