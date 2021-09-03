【極地跑手】身上僅500美金獲暖心婦送利是打氣 失聯13年再遇見：像見到初戀一樣

▲ 陳彥博經歷13年，終於與暖心吳阿姨重新聯絡。

每個運動員的背後都不容易，台灣極地馬拉松選手陳彥博最近在個人facebook上分享自己的故事，他憶述2008年首次出外前往挪威訓練，當時身上只有500元美金，他在航班上與鄰座陌生阿姨聊天，談起自己的夢想，阿姨最後出乎意料地拿出一封利是鼓勵他，「希望你收下來，我繼續當你的啦啦隊喔」。

他訓練完後不慎遺失了阿姨的電話，他從未忘記此事，直至近日終於聯絡上阿姨，二人非常興奮。

陳彥博周三在facebook上寫下二人的航班相遇之旅，他在2008年經英國專機前往挪威訓練，當年他沒有帶信用卡，身上只有自己存了很久的500美金，憑藉一股熱血就購買機票前往挪威訓練。

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陳彥博指，當年他是首次自己出外訓練，他在前往英國轉機時非常興奮，鄰座阿姨剛好也前往英國探望女兒，兩人聊得相當愉快，得知陳彥博純憑熱血投入沒有獎金的比賽，阿姨似乎有些被打動。

阿姨其後突然拿出一個紅包要給陳彥博，嚇得他不知所措，正當他婉拒阿姨好意時，阿姨誠懇的扶著他的手表示：「你未來要加油，阿姨能做的也不多，希望你收下來，我繼續當你的啦啦隊」。

陳彥博坦言，對於突然收到陌生人紅包，他感到非常不好意思，但阿姨非常溫暖，拒絕長輩的心意也失禮，於是他收下紅包及寫有阿姨名字、電話的紙條，兩人在英國出境後道別離開。

不過，陳彥博結束在挪威的訓練回到台灣時，不慎丟失了寫有阿姨電話的紙條，但他心中卻從來沒有忘記過此事，更從不放棄尋找暖心啊姨，甚至還曾經問「超級任務」的主持人卜學亮能否幫忙尋人，結果13年過去，暖心阿姨仍然音訊全無。

直至最近，陳彥博的助手突然問他，是否曾經跟一位阿姨坐飛機去英國，他了解後才知道助手的姑姑在台中開設米糕店，店鋪掛有一張他和老闆娘的合照，有位「吳阿姨」吃飯時指著照片稱「記得這位年輕人」，姑姑立即打電話給助手，但陳卻在訓練錯過電話。吳阿姨其後再去光顧並留下電話，老闆娘也馬上將電話傳給了陳彥博。

陳彥博透露，他打電話給吳阿姨前，心情非常緊張，「像是要見到初戀一樣」。電話接通後，他也興奮的大叫「天啊！吳阿姨！我是彥博！」陳彥博說，整整13年，沒想到阿姨一直惦記著他，他們也約好下次去高雄訓練前，相約在台中見面。

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責任編輯：王明芳