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【好人好事】吳卓羲捐款助毛孩　Ron工作中度過生日：是幸福的事　

娛樂 12:26 2021/09/03

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吳卓羲愛心爆棚。

吳卓羲（Ron）近日正忙排於拍攝邵氏劇集《廉政狙擊》，適逢昨日（9月2日）是Ron的正日生日，雖然要在工作中度過，吳卓羲覺得是開心的事。

劇組更特別為Ron送上生日驚喜，送上生日蛋糕為他慶祝。邵氏高層樂易玲更特別到場探班，祝賀Ron生日，同場演員有胡定欣、王浩信、導演KK更率領台前幕後工作人員一齊唱生日歌，氣氛十分熱鬧。

對於劇組的生日驚喜，Ron大感開心表示：「謝謝大家的祝福，能夠在工作中過生日係一件幸福嘅事，亦希望大家都開開心心、身體健康。」向來也熱心公益的Ron，在生日的日子，也不忘做善事，他封大利是捐贈給「大樹下」機構，希望可以資助流浪毛孩的生活費。

【廉政狙擊】黃宗澤吳卓羲再度拍住上　苗僑偉因一個原因缺席新劇

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愛心爆棚助毛孩

其實吳卓羲一直愛心爆棚，在去年他的41歲生日那天，因為得悉「大樹下」的兩隻狗狗靚B跟朗朗患病，而且醫療費十分昂貴，此外機構內有，加上有3隻年老的狗狗近日死掉，故阿Ron捐了一筆錢作為狗狗的醫療費及用作處理後事。

同場加映：七仙羽

他亦影響一班fans，其內地粉絲曾以吳卓羲的名義捐贈92kg的愛心糧給慈善機構，讓633隻小動物可以有餐溫飽，而吳卓羲亦於微博留言感謝粉絲的捐獻。

另外，在2018年9月「山竹」襲港，由於狗場附近有不少塌樹，他與助手更到狗場幫忙，加入義工團一起清理塌樹。同時帶備乾糧贈義工，可說十分細心。

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