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【美食速報】大館Madame Fù聯乘澳洲品牌　歎澳洲美食下午茶送環保包包

休閒消費 12:04 2021/09/03

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Moral Rose mini duffle bag 小圓筒包特別版送完即止。（餐廳提供）

位於大館的Madame Fù最近聯乘澳洲新興潮流品牌Moral，推出全新下午茶（$338/1位，$550/2位），結合街頭文化及藝術感，同時為賓客帶來眼前一亮的用餐體驗。

Moral初創於墨爾本市的斐茲洛伊區，從街頭藝術、音樂情境到餐飲文化都受澳洲具活力且多元化的面貌所啟發。

特色下午茶包含鹹甜美食。（餐廳提供）

今次合作，Madame Fù細選多種富有特色且代表澳洲的美點，如林明頓蛋糕磚、藍莓芝士蛋糕、特色玫瑰果的原味鬆餅及脆皮士多啤梨泡芙等。亦有鹹香陣陣的忌廉雜菌撻、松露金文畢多士及大蝦牛油果杯可供選擇。各款色彩繽紛的精緻茶點完美展示充滿活力而又熱情的澳洲風情。

除了味覺上得到滿足外，Moral及Madame Fù更希望為下午茶賦予另一個意義－－環保，每位享用下午茶的食客均可免費獲贈Moral為大家準備的特別版Rose小圓筒包。小圓筒包採用耐用的RPET再生環保滌綸布料，符合GRS標準，讓你在消費的同時減少使用大自然的資源，為環保出一分力。

是次聯乘特別版的Rose小圓筒包兩側印有代表Madame Fù的「富」字標記。（餐廳提供）

是次聯乘特別版的Rose小圓筒包，兩側印有代表Madame Fù的「富」字標記，不論男女老幼都能夠輕易carry，不但配有雙提手，還附有可拆式的背帶。米白色設計給人清新的感覺，迎合夏日潮流焦點。

Moral x Madame Fù 下午茶

推廣期：即日至 9月30日

供應時間：2:30pm-5:30pm

地點：中環荷李活道 10號 大館營房大樓3樓

預約：2114 2118

記者：李越樺

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