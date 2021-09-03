【早衰症】女嬰患罕見病出生滿面皺紋　像「迷你婆婆」被嘲似猩猩

▲ 南非一名初生女嬰患罕見病早衰症，因衰老外表慘遭網絡欺凌。

南非一名20歲女子早前在家誕下女兒，不過女嬰一出世不但不會哭喊，而且滿面皺紋，雙手畸形、皺皮，被確診患上罕見病早年衰老症候群，估計全球只有135宗個案。女嬰衰老的外表被人嘲笑「似婆婆」、「似猩猩」，令家人非常傷心。

▲ 女嬰出生時滿面皺紋，雙手畸形。（影片截圖）

初生女嬰滿面皺紋如老人

據英國《太陽報》報道，在南非東部利博德（Libode），一名20歲女子因救護車趕不及到場，被迫在家中分娩。家人發現女嬰出生時，並沒有像一般嬰兒般哭喊，僅在胸腔發出呼吸聲，令他們感到很震驚。

此外，女嬰滿面皺紋，雙手畸形，她的照片其後於網上被瘋傳，有網民嘲笑她「像婆婆」、「像猩猩」，令家人感到十分傷心。女嬰的祖母受訪時表示，

那些人的說話很難聽，對我們很大傷害。如果可以，我一定將他們全部送進監獄。

▲ 家人感到震驚和傷心。（影片截圖）

全球錄得135宗個案

家人被告知女嬰患有罕見病早衰症（Hutchinson Gilford Progeria Syndrome，HGPS），屬天生殘疾，是一種罕見和致命的遺傳病，患病的幼兒大多數在兩歲前發病，並出現快速衰老的徵狀，包括：

生長障礙

身體脂肪及頭髮減少

皮膚老化

關節僵硬

髖關節脫位

動脈硬化

心血管疾病

中風

根據早年衰老症基金會（The Progeria Foundation）的資料，患有早衰症的兒童，一般身體骨架較小，下巴淺薄，鼻子凹陷。患者大多死於動脈硬化，平均壽命為14.5歲。雖然早衰症是遺傳性疾病，但並不會傳給下一代，而此病暫時無法根治。截至今年3月，全球錄得135宗早衰症個案。

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責任編輯：王明芳