【潮物速報】山本耀司聯乘恐怖漫畫家伊藤潤二推搞鬼時裝　僅限網購入門tee$500起【內附連結】

▲ 部分印花圖案取自伊藤潤二《Variant World》裏的插畫。（外套約 $1,440/圖片品牌提供）

農曆七月十四日即是中國人的鬼節，又稱盂蘭節，相傳是鬼門關大開的日子，雖然不少人都抱著百無禁忌的心情來面對，但偏偏日本時裝巨匠山本耀司（Yohji Yamamoto）在這日子竟然與恐怖漫畫家伊藤潤二來個「搞鬼」聯乘，不知道大家有沒有勇氣穿上它在晚上出動呢？

▲ 山本耀司與伊藤潤二的第二次合作在品牌的副線S'YTE出現，只在品牌的官方網站作網上發售。（圖片品牌提供）

▲ 日本漫畫家伊藤潤二在本港擁有不少支持者，大家最為熟悉他的作品有《富江》和《漩渦》。（攝影陳國峰）

日本時裝巨匠山本耀司以設計黑色的服裝而馳名於世，但身為全球動漫王國的一分子，屈指一算，他亦曾先後找來不同的動漫人物在他的high fashion中出現過，當中包括Ultraman。又或是找來殿堂級漫畫家石森章太郎的蒙面超人和人造人009等。

至於今次與專門繪畫恐怖漫畫的伊藤潤二合作，是山本耀司旗下只供網上發售的S'YTE系列裏繼去年秋冬再一次的聯乘合作。

當中服裝上的女性構圖是以典型伊藤潤二的黑暗邪惡怪異風格為主，既有取自他的《Variant World》畫集裏的圖案，同時又可見服裝上漫畫中的女性均穿上山本耀司的服裝。

而因應S'YTE系列易穿明快和「貼地」的售價定位，服裝項目基本上全沒有駕馭的難度可言，包括tee、啪鈕外套和闊褲等，與山本耀司主線的服裝來得親民得多。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

而有趣的是似乎伊藤潤二與香港來得特別有緣，因為由10月1日起，在荃灣南豐紗廠將會舉行《走進伊藤潤二的詭異世界》展覽，有別於一般作品展出，是次展覽創作團隊特別將每個展區布置成漫畫故事裏其中的一格場景；首五個展區為主題。

包括來自伊藤潤二的漫畫作品，包括《至死不渝的愛》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《沒有道路的街道》與《富江．鬼屋》，加上有多個一比一真人比例的漫畫主角模型亮相，應該非常有驚嚇性，作為動畫迷的你不妨到時穿上這個聯乘系列來個「邪惡應援」。

網址：theshopyohjiyamamoto.com

記者：何偉雄