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【周末好去處】奧海城泰國節活動　旅遊分享會即場贏機票酒店

休閒消費 12:07 2021/09/03

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「泰國通」胡慧沖將出席分享會，介紹第一手泰國最新資訊。（相片來源：泰旅局）

泰國政府旅遊局香港辦事處將於年9月11至12日，於奧海城舉辦「泰國節2021 – THAICATION」，活動期間除了有泰國直送時令水果、「泰」特色打卡位與特色民族手作品出售，每日還有十多場有獎遊戲旅遊分享會，即場送出旅遊現金禮劵，更有機會獲得免費遊泰旅遊套票、本地staycation及餐飲禮劵等。

泰旅局將於2021年9月11至12日舉辦第八屆泰國節，有豐富活動及分享會可參與。（相片來源：泰旅局）

泰旅局主辦的泰國節2021，活動期間每日更會有十多場旅遊分享會，更邀請到「泰國通」胡慧沖作分享。每日第一場分享會將舉行IG Live遊戲活動，送出價值$2,000的旅遊現金禮劵，可用作現場購買優惠旅遊套票。9月12日最後一節時段將設終極大獎，參加現場活動玩遊戲，勝出者可獲得免費遊泰旅遊套票、本地staycation及餐飲禮劵。

會場特備了3款泰國直送的時令水果，包括赤鑽柚、椰皇、泰國芒果及金枕頭榴槤等。另外還有其他泰國特色產品如椰子水、少數民族特色手工藝和蠟染、家鄉口味地道泰式美食和泰國著名品牌Divana的護理產品。

現場可購買泰國水療名牌Divana的產品，如隨身防疫香氛消毒噴霧、精油及有機護手霜。（相片來源：泰旅局）

台上亦有泰式傳統舞蹈表演、泰國人「CONNIE媽媽」x 「成大哥」傳統泰國美食教學，以及每日4場的泰式草藥球工作坊。場內設有充滿泰國風情的打卡布景，標籤 #THAICATION @amazingthailand.hk，更有機會獲得禮品包。

由泰國人「CONNIE媽媽」在台上分享傳統泰國菜式煮食心得。（相片來源：泰旅局）

另外泰旅局繁體官方網站正式登場，提供第一手旅遊資訊、特色景點推介，以及首個泰國旅遊產品特賣專區，每月定期舉行激筍優惠，包括機票、酒店、特色活動和spa等等。登記成為會員，更可尊享額外折扣及提早購買等優惠。

泰國節2021 – THAICATION

地點：大角咀海庭道18號奧海城2期地下

日期：9月11日至12日

時間：12nn至7pm

記者：張頌婷

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