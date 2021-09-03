【突然暈倒】武漢中學女生操場參加開學禮　新聞直播期間突然暈倒半分鐘無人理

9月1日為中小學開學的日子，在湖北武漢某中學的開學典禮，有現場直播正好拍下了一名站在前排的女同學，突然暈倒在地上，長達30秒都無人上前攙扶，現場的同學反應冷漠。

根據有關的直播短片顯示，一眾學生站在操場上進行開學禮，到了記者的採訪環節時，突然一名7年級的女同學疑似不適倒地。

可是女孩暈倒後，四周的同學發現了都無人問津，整整過程30秒無人理會。進行直播的記者好像看到有人暈倒，但只向攝影師的方向示意，沒有停下來的意思。同學們則看了幾眼，顯得不知所措，但沒有人攙扶該名女生。過程中，只有一名在前排的女生輕輕舉手，不過舉的高度卻不過頭頂，最後猶豫地放下了手。

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女孩躺在地上將近半分鍾後，才有老師上前了解，片段流出後引起大批網民廣泛討論。

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對於有關情況，武漢區教育局回應指，學生倒地後周邊的同學第一時間舉手示意，班主任立即上前攙扶，並帶學生到醫務室休息及診斷。學生最後身體恢復正常，繼續上課，而老師在過程中都多次關心學生的身體狀況。

▲ 武漢區教育局的回應，指周邊的同學第一時間舉手示意，班主任立即上前攙扶。（圖片來源：微博）

但不少網民對於其「立即」表示有所保留，更指出該校學生冷漠，不知變通，形容有關片段將集體冷漠都展現無遺。也有人為學生辯護，認為記者見到學生暈倒都沒有第一時間作出反應，更應該受到批評。

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責任編輯：王明芳