【兒歌金曲】凍齡有道歐倩怡再唱《小丸子》　姚焯菲鍾柔美《聲夢》合體唱兒歌

▲ 歐倩怡再唱經典的《問題天天都多》。

無綫早前舉行了盛大綜藝騷《兒歌金曲SUMMERFEST》，動員近250名表演嘉賓、表演團體及台前藝員同事等，在喚起大人們經典回憶的同時，亦讓小朋友有重溫經典兒歌，節目將於9月4日（本周六）晚上八時半至十時半於翡翠台播出。

為了配合「我最喜愛的兒歌」投票結果，製作組早前專誠四出聯絡歌曲原唱者現身節目表演，分別是《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》原唱者歐倩怡、《魔法咕嚕咕嚕》原唱者滕麗名及《小明坐火車》原唱者李家仁醫生！

▲ 歐情怡再演繹《櫻桃小丸子》

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經典動漫金曲

而為了令舞台效果更有睇頭，製作組不惜工本找來為數不少的大型卡通人物公仔為觀眾傾情演出，包括多啦A夢、小丸子、友藏爺爺、花輪、屁屁偵探及家燕媽媽等。

除了原唱者及大型卡通人物輪流登場，黎瑞恩、李幸倪、JW（王灝兒）、陳凱詠、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、詹天文等多名歌手亦先後獻唱多首經典兒歌，包括《Let it go》、《龍貓》、《崖上的坡兒》、《百變小櫻》及《小甜甜》等。

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對於歌曲爆紅超過20載，歐倩怡與滕麗名均大感驚喜；已為兩名小孩之母的歐倩怡保養得宜，不但身型勁弗，而且皮膚白滑亮麗，配以一身青春打扮又唱又跳，說她只有20多歲也有人相信。歐倩怡席間大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。

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滕麗名是次現身舞台獻唱經典代表兒歌亦是相當難得，皆因她原來只公開獻唱過《咕嚕咕嚕》2至3次，今次全因想答謝投票粉絲才破例公開獻唱，並笑言：「我知我出事！」阿滕又分享小時候最愛偷看卡通片，故兒歌對她來說也是別具意義。

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而於2001年推出的《小明坐火車》，當年引發不少熱議，原唱李家仁醫生雖已過退休年齡，但仍活力十足以魔術師造型又跳又唱首本名曲。

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另外《聲夢》四小花姚焯菲、鍾柔美、文凱婷及詹天文同台獻唱《多啦A夢》新版主題曲《夢》一幕亦相當吸睛，四人無論舉手投足均充滿童真，青春又可愛。

