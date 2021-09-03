【香港開電視】新牌仔余曉彤駕私人遊艇出海　梁諾妍被嚇至大叫：要食嘢定驚

▲ 梁諾妍跟余曉彤為開電視拍攝節目。

梁諾妍（Inez）跟余曉彤 (Hidy） 一起主持的香港開電視新節目《碧波遊浪記》將於周六（9月4日）首播，節目中二人挑戰海上自駕遊，在香港水域尋找本地海洋秘境，帶觀眾欣賞世界級的海洋奇觀。

而首集就見證Hidy處女啟航，她終於迎接與朋友斥資六位數買的遊艇，梁諾妍更是她首位乘客，來到實戰時刻，她表示：「考咗5年船牌，第一次揸船出海，既興奮，又緊張。」

▲ 余曉彤親自駕駛私人遊艇出海。

首次挑戰駕船出海，Hidy顯得手忙腳亂，竟在海上以S型行駛，不過短短15分鐘的船程，花逾30分鐘都未到目的地，而且不時駛得太近其他船隻或岸，嚇得Inez驚慌大叫：「撞喇撞喇！」。

被嚇得咿嘩鬼叫的Inez落船後更笑言：「要吃多一點點去定驚！」，至於Hidy亦笑言：「可唔可以唔好播呢段出街，我驚冇人敢坐我架船。」

▲ 梁諾妍以美人魚Look示人。

另外二人更毫不吝嗇在鏡頭前以泳裝上陣，大晒Fit爆身型，Inez與Hidy同是愛冒險之人。

Inez透露人生最冒險一次，是去極地攝氏零下50度跑超級馬拉松，她認為這是「幾玩命」的，而Hidy自言曾嘗試與廿多條鯊魚一起游水，又試過在鱷魚旁邊潛水，認真大膽。