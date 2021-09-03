【5000元消費券】市民可9月15日前補交資料　10月1日可獲發首期2000元消費券

▲ 部分透過書面及次輪電子登記市民，前日（1日）未能成功收取第一期電子消費券。前日（1日）及昨日（2日）有大批人士到旺角始創中心的秘書處排隊查詢申請。（資料圖片）

部分透過書面及次輪電子登記市民，前日（1日）未能成功收取第一期電子消費券。政府發言人表示，須補交資料而重新登記消費券計劃的合資格人士，可在9月15日或之前以書面表格重新登記一次，經核實資格後會於10月1日獲發放第一期2000元消費券，呼籲市民無須急於在這一兩天前往秘書處遞交登記。

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為疏導前往旺角始創中心17樓秘書處遞交表格的人流，秘書處已在始創中心18樓設立等候區，讓輪候人士在室內安坐等候。秘書處已進一步增加人手及接待櫃位，以加快處理進度。政府發言人提醒市民在遞交書面表格前，須確保所提供的資料正確，及已釘附其身分證複本。

秘書處除了在星期一至五上午9時至下午6時辦公外，亦會特別於未來兩個星期六（即9月4日及11日）上午9時至下午6時提供服務。

上述重新登記安排對已確認為不符合計劃資格準則或從未在登記期內遞交登記的市民並不適用。市民若已遞交登記但不確定其登記情況，請查閱政府發出的電話短訊，或透過熱線18 5000的語音系統查詢。

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責任編輯：曾卓鋒