【炭疽病】14歲學生發熱腹瀉染炭疽病亡恐爆疫　接觸受感染動物及其產品可被傳染

▲ 山東一名14歲學生感染炭疽病死亡，人類接觸受感染動物及其產品可被傳染此病。

山東近日爆發炭疽病，截至8月15日已有兩宗確診個案，一名14歲學生染病死亡，另一名從事屠宰工作的35歲男子正隔離治療。據本港衞生署資料顯示，人類接觸受感染的動物及其產品，或吸入炭疽孢子而受感染，潛伏期可超過2個月。

根據中國疾病預防控制中心8月27日發表的周報，截至8月15日，山東省疾病預防控制中心上述2宗炭疽確診病例。7月28日，該名14歲學生（患者Ａ）出現發熱、乏力、乾嘔、腹瀉、抽搐等症狀，當晚及7月30日兩度被送往村衛生室就醫。7月31日，他輸液時突然昏迷、破傷風、頸部僵硬，遂被轉送濱州醫科大學醫院治理，8月6日宣告不治。根據其腦脊液、血清抗體及血液培養檢查，院方證初步判斷，該患者是感染因敗血症而引發的腸炭疽或腦膜型炭疽，因而死亡。

▲ 炭疽病三種類型之一「皮膚性炭疽」的病徵（圖片：北京市疾控中心微信公眾號）

至於35歲男子（患者B）則確診為皮膚炭疽，他曾於7月25日往患者A的家中屠宰病牛，據指牛隻在屠宰過程中，流出黑色血液，內臟散發異味。患者B目前正隔離接受治療。

人類感染炭疽病的致死率可高達85%。山東省疾控中心及相關衛生部門對2例確診病例的所有密切接觸者實施了嚴格的12天隔離措施，其中居家隔離24人，集中隔離9人。當地基層醫療機構已對78人進行發燒、腹瀉、嘔吐、皮膚症狀篩查，截至8月24日未發現新增病例。同時，當局為逾4,700名密切接觸者等提供預防藥。

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炭疽病潛伏期可逾2個月

根據本港衞生署的資料，炭疽病是由炭疽桿菌引致的一種急性傳染病，通常發生於動物身上，亦可感染人類，炭疽孢子可透過皮膚、腸胃或呼吸道進入人體。

炭疽桿菌及孢子通常在泥土、羊、牛及馬發現。人類接觸受感染的動物及其產品，或吸入炭疽孢子而被傳染，但鮮見以人傳人的方式傳播。由於炭疽桿菌生存於郊野及動物群，所以染病者均限於獸醫，畜牧及野外工作等人士。

炭疽病分為3類：吸入性、腸道性及皮膚性。因感染方式不同，通常在暴露於炭疽孢子後1至7天內出現，但潛伏期也可超過2個月。病徵如下：

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責任編輯：羅嘉欣