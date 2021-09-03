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【小學概覽】楊潤雄指小一減班不代表估算學童減少　學生人數須待當局月中「點人頭」確認

社會 12:38 2021/09/03

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楊潤雄指小一減班不代表估算學童減少。（經濟日報資料圖片）

據最新一份《小學概覽》顯示，新學年全港至少33間小學小一縮班，黃大仙區情況較嚴重，5校小一減班，元朗、九龍城及葵青區亦分別有4校減班，有學校小一由3班削減至只餘1班。教育局局長楊潤雄今日（3日）在立法會表示，小學概覽反映的班數減少不代表局方估算學生人數減少，學生確切數字要待9月中「點人頭」，教育局會再與業界商討，考慮應對方法。

楊潤雄今早出席立法會教育事務委員會後表示，教育局每年批核小一班數，會根據學校有多少小六學生畢業及課室數字作平均分配，理論上有多少小六生畢業，就會收取相應數字的小一生，而不是局方估計學生數字後減少批核班數。

楊潤雄指出，移民潮下多個家庭離開香港，不止小一，不同級別都會學生離開，教育局會在9月中向學校了解確切學生人數，如果學生數目長期減少、人口有結構性改動，會平衡學校穩定性、教學效能、學生利益等方面去處理；如屬短期影響，教育局會可透過調節開班門檻或保留超額教師的方法處理。
 

《小學概覽》顯示，新學年全港至少33間小學小一縮班。（經濟日報資料圖片）

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記者：黃悅晴

楊潤雄 移民 小學 畢業 學校 香港 立法會 元朗 九龍城 教育局

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