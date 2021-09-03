【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習

▲ 一名25歲港女讀碩士，奉旨要父母交學費、給零用錢。

有人讀完大學學士後還想繼續進修，讀碩士甚至博士。有女網民於網上討論區指，其25歲的妹妹讀碩士，更奉旨要父母交學費、給零用錢，自己不願做兼職，認為反正有父母養，「使乜咁勤力幫人補習」，令女網民為之氣結。

該名女網民本周一（8月30日）於「香港討論區」，以「阿妹就黎又開學，又係攤大手板問屋企拎錢…」為題發帖，表示大學讀心理學的妹妹堅持要讀上去，家人曾建議她選擇兼讀制課程，她未有理會。當家人以為她放棄再讀之際，她卻突然拿出學費單要家人交學費。樓主稱︰

我諗住阿爸係幫佢俾住先，叫佢自己申請政府貸款啦，點知我阿爸又話要幫佢俾晒全數。

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妹妹不願補習賺生活費

最終一家人屈服了，讓妹妹全日制讀書，學費由父母支付。樓主原以為妹妹會做兼職例如補習，賺取生活費，即使不夠交學費，也可以養活自己。妹妹一星期返學兩日，可是只補習一日，樓主估計她會以功課忙為由，沒時間幫人補習，怎知妹妹卻坦白回覆︰

咁我都係搵你哋俾零用錢我㗎啦，我使乜咁勤力幫人補習？其他時間我拎去同朋友去街好過啦！

樓主抱怨妹妹買貴價東西後，會問家人拿回錢，學費及零用錢又由家人支付，批評她「仲以為自己係中學生咩，可以咁理直氣壯問屋企拎零用錢」。

網民批評︰父母縱容造成

網民幾乎一面倒指責樓主妹妹，留言「25歲咁大個要問爸媽拎錢，唔怕俾人笑咩」、「25歲仲係只識得玩同瞓，將來好大機會變廢人」。另有不少人認為，父母縱容才造成妹妹今日的局面，表示「慈母多敗兒」、「通常都係父母造成」、「問題係家教」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳