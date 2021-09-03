  • 31°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啃老族】讀碩士旨意父母交學費俾零用錢　25歲港女︰使乜咁勤力幫人補習

親子 13:04 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

一名25歲港女讀碩士，奉旨要父母交學費、給零用錢。

有人讀完大學學士後還想繼續進修，讀碩士甚至博士。有女網民於網上討論區指，其25歲的妹妹讀碩士，更奉旨要父母交學費、給零用錢，自己不願做兼職，認為反正有父母養，「使乜咁勤力幫人補習」，令女網民為之氣結。

該名女網民本周一（8月30日）於「香港討論區」，以「阿妹就黎又開學，又係攤大手板問屋企拎錢…」為題發帖，表示大學讀心理學的妹妹堅持要讀上去，家人曾建議她選擇兼讀制課程，她未有理會。當家人以為她放棄再讀之際，她卻突然拿出學費單要家人交學費。樓主稱︰

我諗住阿爸係幫佢俾住先，叫佢自己申請政府貸款啦，點知我阿爸又話要幫佢俾晒全數。

最新影片：前TVB主播蔡雪瑩教整簡易甜品 零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】

妹妹不願補習賺生活費

最終一家人屈服了，讓妹妹全日制讀書，學費由父母支付。樓主原以為妹妹會做兼職例如補習，賺取生活費，即使不夠交學費，也可以養活自己。妹妹一星期返學兩日，可是只補習一日，樓主估計她會以功課忙為由，沒時間幫人補習，怎知妹妹卻坦白回覆︰

咁我都係搵你哋俾零用錢我㗎啦，我使乜咁勤力幫人補習？其他時間我拎去同朋友去街好過啦！

樓主抱怨妹妹買貴價東西後，會問家人拿回錢，學費及零用錢又由家人支付，批評她「仲以為自己係中學生咩，可以咁理直氣壯問屋企拎零用錢」。

網民批評︰父母縱容造成

網民幾乎一面倒指責樓主妹妹，留言「25歲咁大個要問爸媽拎錢，唔怕俾人笑咩」、「25歲仲係只識得玩同瞓，將來好大機會變廢人」。另有不少人認為，父母縱容才造成妹妹今日的局面，表示「慈母多敗兒」、「通常都係父母造成」、「問題係家教」。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
17:32 2021/08/27
【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
18:38 2021/07/22
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢
11:34 2021/03/10
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢

你可能感興趣

【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
17:32 2021/08/27
【啃老族】畢業生嫌15K月薪太低　港男失業2年寧啃老：fresh grad起碼6萬
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
18:38 2021/07/22
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢
11:34 2021/03/10
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢
家庭關係 家庭教育 大學 大學教育 學士 碩士 網絡熱話 學費 兼職 網上討論區

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選