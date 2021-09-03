【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學

▲ 型爸黃祥興在開學日做柴可夫司機接子女放學，可見子女讀九龍塘名校。

踏入9月新學期，在疫情放緩下學生哥可以回校開學，好多學生都表現興奮！育有3子女的型爸黃祥興（前名黃長興）昨（2日）親自做柴可夫司機接一對子女放學，並在社交平台留言鼓勵子女俾心機讀書。從黃祥興分享的相片中見到，7歲大女穿上九龍塘名校的校服，好叻女！

港男出身的黃祥興與圈外靚女Peggy於2013年結婚，喜歡小朋友的他們婚後育有3子女，大女黃晞桐（Paige）7歲、二仔黃子晉（Tristan）5歲，去年2月在疫情嚴峻期間再誕細仔Damien。祥興為了有更多時間陪伴孩子成長，決定結束營運10年的法國餐廳。

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黃祥興昨在社交平台表示，自己都有工開，「就係做司機」，他分享了兩張開學日接子女放學的照片， 一身便服的他為子女孭上書包，左右手拖著一對子女，非常體貼。他在帖文中表示女兒升小二，兒子升K3，並留言鼓勵孩子道︰

話咁快，暑假已經完結了。希望今個學年唔會受到影響。俾心機，努力讀書！

▲ 黃祥興和太太Peggy育有3子女。（IG圖片）

另一張照片是祥興與穿上校服的女兒在校門附近合照，可見女兒就讀九龍塘神級女校瑪利諾修院學校（小學部），非常叻女。祥興日前在活動中亦透露，女兒從2歲開始學小提琴，現已考獲3級。

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女兒入讀心儀女校感高興

去年開學日祥興接受TOPick訪問時提到，很高興女兒Paige入到九龍塘心儀女校，開學前兩父女都好緊張。由於去年疫情嚴重，全城以Zoom網上開學，Paige只能在鏡頭前與新老師和同學見面，還好自律完成課堂後才離開座位。

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雖然潮流興網課，但祥興仍嚴控子女用「電子奶嘴」，絕少讓他們看電視、玩iPad，只是早陣子疫情嚴重不能外出才稍為放寬，「上Zoom課已花去很多精神，現在絕不會讓他們再玩其他電子產品，要讓眼睛休息。」

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政商界及娛樂圈名人輩出

創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍塘神校之一，設有中、小學部，皆屬津貼學校，中學部能為直屬小學部保留80%學位。瑪利諾以英文為教學語言，辦學宗旨是提供優質教育、多元化體驗及培育基本技能，使學生在心靈、才智、體能、心理、藝術和社交，均能健康發展。學校又鼓勵學生熱衷學習，灌輸積極意識。

瑪利諾中小學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟等。藝人方面則有港姐李嘉欣、梁詠琪、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

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責任編輯︰王明芳