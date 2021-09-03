【旺角卡門】4K數碼修復王家衛鋒芒初露作　劉德華張曼玉經典作重現大銀幕

▲ 經典港產片《旺角卡門》4K數碼修復上映。

早前王家衛的經典作《花樣年華》4K數碼修復上映，反應不俗，而王家衛在1988年推出的首套執導作品《旺角卡門》亦經4K數碼修復在9月上映。

《旺角卡門》上映時，王家衛鋒芒初露即獲得影評及戲迷的賞識。影片由當年的人氣偶像：劉德華、張曼玉及張學友主演，他們都脫胎換骨演技大躍進，演技備受肯定。

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曼玉學友華仔的花樣年華

當中張學友飾演的黑幫古惑仔「烏蠅」，在電影中的對白如：「吔屎啦你！」、「寧願做一日英雄，都唔想做一世烏蠅！」等，更絕對是最為人朗朗上口的香港電影金句，甚至到今在網上仍廣為流傳。

影片幕後由張叔平擔任美術指導，以及劉偉強負責攝影，堪稱不可多得組合。

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《旺角卡門》叫好叫座外，更入圍第25屆金馬獎及第8屆香港電影金像獎共12項提名，最終贏得香港電影金像獎「最佳美術指導」和「最佳男配角」兩項殊榮。

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此外片中的主題曲及多首插曲，包括：劉德華《痴心錯付》、林憶蓮《激情》、王傑《忘了你忘了我》及《你是我胸口永遠的痛》、樂隊BLUE JEANS的《豈有此理》等皆膾炙人口。

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《旺角卡門》戲票將於9月6日開售，放映及購票詳情，請密切留意MCL及英皇院線在官網及FB專頁的有關公佈。