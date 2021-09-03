  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旺角卡門】4K數碼修復王家衛鋒芒初露作　劉德華張曼玉經典作重現大銀幕

娛樂 13:43 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

經典港產片《旺角卡門》4K數碼修復上映。

早前王家衛的經典作《花樣年華》4K數碼修復上映，反應不俗，而王家衛在1988年推出的首套執導作品《旺角卡門》亦經4K數碼修復在9月上映。

《旺角卡門》上映時，王家衛鋒芒初露即獲得影評及戲迷的賞識。影片由當年的人氣偶像：劉德華、張曼玉及張學友主演，他們都脫胎換骨演技大躍進，演技備受肯定。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

曼玉學友華仔的花樣年華

當中張學友飾演的黑幫古惑仔「烏蠅」，在電影中的對白如：「吔屎啦你！」、「寧願做一日英雄，都唔想做一世烏蠅！」等，更絕對是最為人朗朗上口的香港電影金句，甚至到今在網上仍廣為流傳。

影片幕後由張叔平擔任美術指導，以及劉偉強負責攝影，堪稱不可多得組合。

同場加映：七仙羽訪問

《旺角卡門》叫好叫座外，更入圍第25屆金馬獎及第8屆香港電影金像獎共12項提名，最終贏得香港電影金像獎「最佳美術指導」和「最佳男配角」兩項殊榮。

金手指︱劉德華+梁朝偉《無間道》金鑽組合重聚　華仔偉仔18年後再鬥演技

此外片中的主題曲及多首插曲，包括：劉德華《痴心錯付》、林憶蓮《激情》、王傑《忘了你忘了我》及《你是我胸口永遠的痛》、樂隊BLUE JEANS的《豈有此理》等皆膾炙人口。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《旺角卡門》戲票將於9月6日開售，放映及購票詳情，請密切留意MCL及英皇院線在官網及FB專頁的有關公佈。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
今日 10:18
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
12:50 2021/08/19
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚

你可能感興趣

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
今日 10:18
【香港小姐2021】張學友曾7度當港姐決賽表演嘉賓　一文重溫歌神歷屆精彩演出場面
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
12:50 2021/08/19
【天后誕】鄭秀文生日開騷透露想退休　Sammi憶亡父教誨感觸落淚
劉德華 張學友 張曼玉 萬梓良 王家衛 演員 娛樂人物職業 導演 電影

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選