【抽脂身亡】拉丁舞女導師抽脂身亡女醫生誤殺罪成　求情稱判斷錯誤還押中秋判刑

▲ 涉案女醫生關孝孜。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師於2014年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生早前經審訊後，被陪審團一致裁定誤殺罪成。辯方今（3日）於高等法院求情指，被告只是一時判斷錯誤，掉以輕心，但她亦有嘗試為死者急救及協助醫院醫生，惟遭法官怒斥完全欠缺悔意；案件押後至9月21日中秋節當天判刑。

涉案被告關孝孜（39歲）早前被裁定1項誤殺罪成，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

辯方今求情時指，被告早年於港大醫學院畢業後，一邊以全科醫生身份執業，一邊跟隨整容醫生學習，並曾於內地、泰國及韓國等地攻讀相關課程。法官聞言質疑，被告無法就她攻讀的課程提供證明，單憑聲稱「跟師傅」學習，外界難以得知她的專業程度。

辯方續指被告自2014年6月案發後，被告已再沒有進行任何涉及鎮靜的醫療程序，她現時於不同的老人院為老人家看病。辯方又指被告於2018年9月確診患癌，經化療後胸骨有發炎情況。辯方又指被告於2018年正式被落案控告，事件距今已7年，對她和其父母均構成壓力和焦慮。

辯方又指被告與死者份屬家庭好友，被告於涉案的抽脂療程中亦沒有金錢得益，她並非因金錢得益而干犯本案，亦沒有證據指被告於過程中有使用過量藥物。

辯方續指被告曾於事發前兩個月為死者進行抽脂療程，當時亦相安無事，因此被告才掉以輕心。而且被告曾進行約85次抽脂療程，當中有部分客人於過程中亦需俯臥，而從未發生問題，被告因此才放下戒心，作出錯誤判斷。

辯方又引用女醫生麥允齡所涉及的DR醫學美容事故案，指相對於本案，DR案中所涉的療程屬實驗性質，未有實證指有關療程對健康的人有任何好處，而該案主審法官亦接受麥並非負責推銷涉案療程的人，她只是出於對僱主的忠誠才干犯該案，而麥亦被形容是整個榨取金錢的療程中的最後一道防線。

辯方指，本案被告的罪責並不算高，本案所涉的療程亦不是非法療程，因此本案並沒有加刑因素，而療程前被告亦先取得死者的同意。

辯方又指，案中並沒有證據指被告漠視任何曾出現的警告，仍繼續為死者進行療程，即使她提早離開了美容院，但她在接獲同事來電後4分鐘便已趕回美容院。

法官質疑從閉路電視片段可聽到死者的鼻鼾聲逐漸減弱，最終停止呼吸，反映被告有必要留守在手術室內，監察死者的呼吸，但被告卻在死者神智不清的時候離開。

辯方又指被告返回美容院後，曾嘗試替死者進行急救，只是最終急救失敗，而且被告亦曾向醫院提供協助，以搶救死者。惟法官指死者於送抵醫院前已死亡，被告提供的協助根本毫無用處，而且專家證人亦指出，被告為死者進行的急救並不達水準，法官繼而怒斥被告毫無悔意。

辯方解釋指被告其實深感後悔，她令自己的親密好友失去生命，這份內疚將會伴隨餘生。辯方又指本案是一宗沒有人想發生的悲劇，被告因為一個嚴重錯誤而賠上好友的生命。

法官聽罷陳詞後，認為死者家人所受到的創傷亦屬判刑考慮因素之一，故先為死者家人索取創傷報告，案件押後至9月21日判刑，期間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝