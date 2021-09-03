【怒火】陳家樂向甄子丹下戰書　難忘拍《保持通話》與陳木勝首次合作情景

▲ 《怒火》

陳木勝遺作《怒火》已連續兩星期榮登單日賣座冠軍，累積票房穩破2000萬元大關。在內地，更連續28日橫掃票房冠軍，暫時累積票房勁破11億人民幣。

在片中，飾演警隊高層的陳家樂竟在機頭後向「宇宙最強」甄子丹挑戰！

原來，因為家樂在《怒火》的角色向子丹加以留難，當中對白要大聲呼喝丹爺：「我係你上司，你冇資格同我講嘢，understand？」陳家樂在鏡頭背後笑說：「邊個話KO甄子丹要用拳頭？我膊頭（粒花）都大過佢！」

私底下，家樂其實對子丹非常恭敬，他鬼馬補鑊說：「唔好意思，丹爺，我頭先做戲咋，我鬧親你唔好意思，我以後會聽聽話話！」

視陳木勝為恩人

當知道與甄子丹合作，家樂得悉角色可以發揮而感到興奮，他說：「以我的年紀去做丹爺上司，如何展現霸氣去壓住丹爺，是很大挑戰，我們花了一些時間去捕捉感覺，出來的效果都幾新鮮！」

今次有機會與丹爺合作，陳家樂首要感謝導演陳木勝，他說：「導演是我的恩人，我第一齣參與的電影就是由陳木勝導演的作品《保持通話》，今次亦是他找我演出。」

陳家樂憶記，當年首次拍攝電影《保持通話》，便與導演陳木勝結緣：「當年我20歲，去到現場已經很緊張，結果真的有事發生！」

當日那場戲講述陳家樂在高山上，被黑幫追殺跑來跑去：「每個鏡頭我都認真跑，當時經驗淺，鏡頭拍不到也認真跑，在山上跑很易缺氧，跑到整個人缺氧頭暈，拍畢就直接躺地睡着，之後劇組轉景，工作人員都要跨過我搬動工具，陳木勝導演看到就用對講機直嚷：『從來未見過一個新人夠膽喺我面前瞓覺！』」

家樂驚恐得立刻致電公司報告：「第一日開工就出了狀況，怕導演之後不用我，急忙向導演道歉，解釋自己缺氧睡地，不知劇組要走景，之後導演亦接受，叫我下次有甚麼要立即講，不可以這樣，導演鼓勵我用心演戲，給我機會，相隔十多年，終能再與導演合作，十分感動，很想導演知道我有努力及進步。」