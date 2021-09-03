  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 15:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【卓悅美容停業】海關至今接獲15宗相關投訴　已成立專責隊伍跟進

社會 13:15 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

卓悅美容旗下美容院停業，海關至今接獲15宗相關投訴。（資料圖片）

​卓悅美容有限公司旗下美容院包括，「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」突然暫停營業。海關表示，已成立專責隊伍作出跟進。截至今日（3日）早上11時，海關共接獲15宗有關投訴，已陸續聯絡投訴人。

海關表示，有已購買預繳美容服務的顧客因3間美容公司突然宣布暫停營業，未能使用有關服務，已陸續聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。海關指出，有關部門會繼續密切監察情況，並正與消費者委員會的專責聯絡人員保持緊密聯繫，以協助受影響的顧客，如發現有商戶違反《商品說明條例》，會果斷採取執法行動。

海關又提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

同場加映，小孩眼睛被鎅刀所傷險盲　眼科醫生拆解意外急救方法

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
14:52 2021/09/01
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬
今日 09:53
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬

你可能感興趣

【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
14:52 2021/09/01
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突暫停營業　逾140人求助涉預繳式美容套票
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬
今日 09:53
【全線停業】卓悅美容旗下美容院突停業　消委會接求助平均損失約3.2萬
產品 商品 商品說明條例 美容 海關 香港

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選