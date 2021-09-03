【卓悅美容停業】海關至今接獲15宗相關投訴　已成立專責隊伍跟進

▲ 卓悅美容旗下美容院停業，海關至今接獲15宗相關投訴。（資料圖片）

​卓悅美容有限公司旗下美容院包括，「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」突然暫停營業。海關表示，已成立專責隊伍作出跟進。截至今日（3日）早上11時，海關共接獲15宗有關投訴，已陸續聯絡投訴人。

海關表示，有已購買預繳美容服務的顧客因3間美容公司突然宣布暫停營業，未能使用有關服務，已陸續聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。海關指出，有關部門會繼續密切監察情況，並正與消費者委員會的專責聯絡人員保持緊密聯繫，以協助受影響的顧客，如發現有商戶違反《商品說明條例》，會果斷採取執法行動。



海關又提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：黃悅晴