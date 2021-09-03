【疫苗獎賞】恒基大抽獎9月20日舉行　頭獎送出60両實金價值逾100萬元

▲ 恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎將於9月20日舉行。（擷自恒基疫苗接種計劃網頁）

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，令社會早日復常，各大機構推出疫苗接種獎賞。恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎將於9月20日舉行，頭二三獎共送出200両9999實金，總值約340萬元，活動將於香港時間2021年9月16日晚上11時59分截止登記。恒基呼籲，尚未登記參加抽獎的合資格香港居民， 可把握最後機會進入活動網頁進行網上登記。

恒基於今年6 月底推出為期3 個月共6 次的「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動，目的為鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗。截至2021年9月2日傍晚6時，成功登記抽獎人數已逾200 萬人。首五次抽獎活動已先後送出合共100 両9999 實金及1,000份千元消費購物禮券。

最後一次終極大抽獎將於2021年9月20日舉行，屆時將會送出合共200両9999實金。頭獎得主可以獨得60両9999實金，價值逾100萬元；二獎共設2名，各可獲贈30両9999 實金；三獎共設8名，各可得9999實金10両；並設有200份開心獎，均可獲得千元消費購物禮券。

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記者：曾卓鋒