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【疫苗獎賞】恒基大抽獎9月20日舉行　頭獎送出60両實金價值逾100萬元

社會 13:16 2021/09/03

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恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎將於9月20日舉行。（擷自恒基疫苗接種計劃網頁）

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，令社會早日復常，各大機構推出疫苗接種獎賞。恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎將於9月20日舉行，頭二三獎共送出200両9999實金，總值約340萬元，活動將於香港時間2021年9月16日晚上11時59分截止登記。恒基呼籲，尚未登記參加抽獎的合資格香港居民， 可把握最後機會進入活動網頁進行網上登記。

恒基於今年6 月底推出為期3 個月共6 次的「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動，目的為鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗。截至2021年9月2日傍晚6時，成功登記抽獎人數已逾200 萬人。首五次抽獎活動已先後送出合共100 両9999 實金及1,000份千元消費購物禮券。

最後一次終極大抽獎將於2021年9月20日舉行，屆時將會送出合共200両9999實金。頭獎得主可以獨得60両9999實金，價值逾100萬元；二獎共設2名，各可獲贈30両9999 實金；三獎共設8名，各可得9999實金10両；並設有200份開心獎，均可獲得千元消費購物禮券。

更多最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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