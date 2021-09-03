【公屋VS私樓】一代住公屋或致三代住公屋　港妻呻夫沒上進被父母洗腦︰樓係奢侈品

▲ 網民提出「一代住公屋或致三代住公屋」看法，有港妻指公屋長大的丈夫真的被父母灌輸不用買樓。

香港土地問題嚴重，上樓置業一直都是港人關心的問題，公屋跟私樓像是兩極大對決，有人認為得公屋得天下，另有一派則認為擁私樓才是王道。有網民發帖表示「一代住公屋可能會導致三代住公屋」惹熱議。有港妻大呻，在公屋長大的老公被父母灌輸，無樓不緊要，樓是奢侈品，有感公屋會令人不上進。

一代住公屋致三代住公屋

有網民於周二（8月31日）在「香港討論區」，以「一代住公屋可能會導致三代住公屋」發帖，他有感當父母住公屋時，子女又跟住去申請公屋，就自然會沒有力爭上游的心，再影響至下一代。

得過且過打算申請到公屋就圓滿，到你子女又打算申請公屋，很大機會不斷重覆，亦令子女以為是常理。

該網民反過來認為如果父母住私樓，子女也會易擁有自己的私樓。若果父母將私樓物業留給子女，伴侶父母同樣將私樓留給子女時，也至少有600至1000萬，兩公婆加起來也保守估計有1500萬資產，財富不斷累積。「子女生性，根本第三代人已不愁。」

港妻呻公屋長大老公不想置業

樓主認為下一代是否富有擁有物業，「贏在起跑線」父母住私樓是重要因素，財富才會愈滾愈多。此看法引起熱議，有認同的女網民分享自己及親戚的經歷，她正正是由細到大跟父母住在私樓。

我屋企住私樓，大咗自然覺得有自己物業係正常，身邊親戚都係私樓，再１開２留比佢啲仔女。

公屋私樓設施及鄰居質素不同

可是，她的丈夫在公屋成長，如同樓主所指的「沒有力爭上游的心」。她有感公屋不是一個壞政策，有很多人住公屋發奮向上流換了私樓，但不能否認公屋亦令一部分人習慣舒適圈，一直停留原點。

我老公公屋長大，從小就被灌輸冇樓唔緊要，覺得樓係奢侈品，唔值。佢身邊親戚同圈子都係公屋或冇物業。

有人認為上公屋是大贏家，她不理解表示「唔明點解會有公屋勝利組呢句說話出嚟，環境設施同鄰居素質已經係唔同層次嘅嘢。」

另外有些網民以自己經歷反駁樓主的看法，由公屋成長變成現時買了私樓，「我住舊公屋大，屋企個窗斜對面向上望住私樓同班女同學屋企，嗰陣已經立心發奮，最後27歲上車置業」等，每人情況不一，不能一概以論。

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責任編輯：王明芳