【購物新體驗】foodpandaX屈臣氏推網上一站式生活平台　10分鐘滿足顧客急切需要+服務覆蓋30分店

▲ foodpandaX屈臣氏合作。(圖片由屈臣氏提供)

foodpanda與屈臣氏聯合宣佈展開合作計劃， foodpanda mall首階段率先引入香港屈臣氏遍佈全港九及新界近 30 間分店，並將逐步拓展服務覆蓋範圍，提供網上一站式生活平台。

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由 8 月起，顧客可透過 foodpanda mall 選購逾550款屈臣氏店內受歡迎的產品，包括保健和美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等，最快 10 分鐘即可送達。

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為慶祝計劃成功推出市場，由即日起至 9 月 30 日期間，所有顧客於 foodpanda mall 內訂購屈 臣氏店內的產品滿$180，全單即可享有 7 折優惠。*

*只適用於 foodpanda mall 內屈臣氏的$180 或以上(折扣後及不連運費)的訂單；優惠期至 2021 年 9 月 30 日；優惠受條款及細則約束。

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責任編輯：張懿慧