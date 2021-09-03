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【強制檢測】當局抽查愉景灣觀霞樓居民檢測證明　15人違強檢公告

社會 13:31 2021/09/03

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當局抽查愉景灣觀霞樓居民檢測證明。（資料圖片）

大嶼山愉景灣觀霞樓早前被列入強制檢測公告，政府當局於今早於大廈進行執法行動，發現有15人違反強制檢測公告，已向他們處定額罰款5,000元及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

離島民政事務處今日（3日）聯同離島警區、衞生署和醫療輔助隊在觀霞樓進行執法行動，行動由上午約7時開始，至上午約11時結束。受檢人士被要求出示曾接受病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動中，政府共檢查了約125人的檢測報告，其中15名人士違反強制檢測公告。

發言人指，當局會繼續嚴格執法，所有應受檢人士須遵從強制檢測公告，任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：黃悅晴

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