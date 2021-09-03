【偉大媽媽】逾期居港照顧智障兒付上坐監代價　慈母從不後悔︰一生一世陪著你走

▲ 梁太和康仔多年來形影不離，她無悔有這個兒子，讓自己的人生更精采。

陪着你走，一生一世也不分--是梁太二十多年來最喜歡跟兒子梁偉康唱的歌。今年26歲康仔，出世時眼仔大大非常可愛，可惜兩歲多時經評估證實有自閉症及輕度智障等，需要入讀特殊幼兒中心。當年仍未獲批單程證的梁太更不惜在港逾期居留，甚至坐監，也要冒險貼身照顧兒子。溝通困難、表達不到自己、自殘……康仔的成長之路一點也不好走，但梁太依然堅強及積極面對，無怨無悔，只希望能永遠拖着兒子的手，繼續漫步人生路。

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「這是一個由天堂跌落地獄的故事。」梁太從容不迫地笑說，那時候康仔也乖乖坐在媽媽身旁，邊喝着凍飲，邊興奮地玩着手機遊戲。26年前的一段中港婚姻，就是梁太與康仔故事的序章……

在大陸鄉村地方生活較困難，經親戚介紹認識到個香港男人，想當年人人也嚮往嫁香港人。

婚後她順理成章誕下大仔偉康，和他在內地定居，而做司機的丈夫就因工作留港，每星期才北上探望他們一次。

康仔出世時好得意，雙眼圓碌碌又肥嘟嘟，街坊愛叫他做BB康，每逢看到他都不禁要抱抱，而且不難湊，生活無憂，當時我覺得自己人生也算一帆風順，非常開心幸福。

行為異樣證實智障

豈料到康仔兩歲多時，梁太開始察覺到他有異樣，不懂說話，只會發出些奇怪的呀呀聲，又經常氹氹轉，不會跟同齡小朋友玩，就連喊他也沒反應，甚至招來鄰居閒話及作笑柄，於是決定帶他來港做檢查。

經過一輪評估及檢查後，康仔證實患有自閉症、輕度智障、過度活躍、發展遲緩及語言障礙等問題，需盡快入讀特殊幼兒中心接受訓練。

簡直是晴天霹靂！剎那間彷彿由天堂跌落地獄般，我不知道那些是甚麼病，更不懂如何處理，後來了解多了，才知道對他成長有很大影響，非常擔心。

為照顧兒子寧坐監

可惜在90年代，要以單程證來港居留非如現今般容易，動輒要輪候十多年，梁太惟有改申請僅可短期居留3個月的雙程證來港照顧康仔。但始終丈夫要返工，奶奶又70多歲，加上沒有其他親戚可幫忙，每隔數月就要回鄉再辦手續的話，康仔就會沒人照顧，隨她回去又怕錯過訓練機會，她就決定搏一鋪，在香港逾期居留。

我選擇了行這條路，兩年來每日帶他返學或去中心訓練，回家後亦要重複練習才有成效，整日忙忙碌碌。那段期間每逢上街又要冒着被揭穿身份的危險，過着偷偷摸摸及提心吊膽的生活。直至有日在返學途中碰上警察，原本他沒注意到我的，可能是自己作賊心虛吧，神情有異被查身份證，結果就拉去坐監了。

梁太最終判監3個月，她形容那段牢獄生活是人生中最難忘、最痛苦的經歷。「拘留時曾有律師問我要否幫手，但無知的我竟傻傻一口拒絕。3個月說長不長，說短不短，但監倉的環境的確令人望而生畏，要與來自五湖四海的人士同囚，那種恐懼感畢生難忘。但為了兒子，我無怨無悔。」出獄後她隨即被遣返大陸，年多後終獲批單程證來港與康仔一家團聚。

愛自殘出走需貼身照顧

雖說是輕度智障，但升小一時康仔的智商就被評為可在主流學校讀書，梁太決定讓他一試。

試一個學期，我就足足陪他坐在課室裏一個學期。他會爬上桌面走來走去，甚至會被同學欺負。我覺得他很可憐，心很痛，讀完那學期後我撑不住了，決定轉去特殊學校。

她續說，照顧康仔的確很花精神力氣，他有言語障礙，不能完整表達到需要，只能說出開電視、玩電腦等單詞，又很怕適應新環境，需要預先告訴他當日活動，讓他有心理準備，否則就會發脾氣。有時鬧情緒時更會突然大嗌大叫，或是做出打頭、咬手臂等自殘行為，令她時刻非常緊張。

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而且康仔更有鋪「出走癮」，小時候曾試過自己坐車去東涌港鐵站，又試過在庇護工場上班期間突然失蹤，身上沒帶分文，報警求助也找不到，嚇得梁太驚惶大哭，怎料到晚上又自己走回工場，但渾身濕透、整對鞋都是沙，懷疑是去了兒時曾到過的沙灘玩。

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「不是每次也能這樣好彩能尋回他。還記得最深刻那次是兩年多前，身心疲累的我決定放放假去泰國旅行。上機那天康仔就跟爸爸去參加活動，但剛到埗就收到中心職員打來說他不見了，那刻我擔心到根本不知該怎辦。幸而晚上他又平安回家，但完全破壞了我整趟旅程的心情，想立即回港。」梁太說。

然而，亦因為康仔有這些行為問題，梁太這些年來從不會讓他自己一個外出，就算去到哪裏都要拖着他的手，陪着他走。

小時候別人都不以為意，但現在他已26歲了，大個仔又高過我，但我仍會當他是BB一樣照顧。我很喜歡唱歌，經常會跟他唱《陪着你走》、《漫步人生路》，『在你身邊路雖遠未疲倦，伴你漫行一段接一段……』他最愛聽。

感激細仔相伴提點

當媽媽不易，要當有智力障礙孩子的媽媽就更加難，既要花多幾倍精力去照顧孩子，更要面對周遭的歧視眼光，承擔着無限壓力，梁太就慶幸自己「睇得開」。「我始終是普通人，有時情緒會好低落，難以撑下去。有人說家醜不應外傳，我不認同，我會跟信任的朋友說，她們會安慰我、鼓勵我，令我重新振作。」

她亦有虔誠的宗教信仰，每逢壓力大時就會靠唸經紓解，或會與勵智協進會一班同路人家長互相傾訴。但讓她最欣慰的，還是身邊那位最大的心靈良藥--細仔。「當年很掙扎應否生他，但想到自己終有一日會老，比康仔早走，那他怎麼辦？就決定再搏一鋪。」

幸而細仔智力正常，細個可能未懂性，不理解哥哥的怪異行為，但長大後兩兄弟相處非常融洽。「有時哥哥發脾氣會用蠻力，他會幫我手控制他。我有時火遮眼怒罵哥哥，他又會提醒我要控制情緒，那刻我心裏真的很感謝弟弟，幸好有人及時阻止我，大家互相提點支持，否則我會失控或想歪。感謝你的出生，這鋪我真的搏贏了。」

面對漫長人生路，梁太笑言自己50多歲仍有力氣照顧康仔，而在社工協助下，他在庇護工場已工作多年，好讓她有喘息空間。目前梁太對康仔仍抱有期望，冀他能學識照顧自己，至少能表達到所需或懂得找人求助，好在社會上立足。

我願意將自己畢生精力、時間都放在他身上，我的生命就以他為大前提。看到他開心的樣子，就好像從前BB康那般可愛，我就心滿意足了。生活總是要過，希望我們以後的路能好走點吧！

30年非牟利組織 助智障人士重投社會

梁太與康仔多年來均有參與勵智協進會舉辦的活動，協會早於1989年成立，是由一班智障人士、家長及義工自發組成的非牟利慈善組織，會舉辦不同活動或課堂，培養智障人士獨立生活的能力，以及讓社會更認識及接受他們。

勵智協進會副主席李宋小萍說︰

我們的協會希望能團結一班智障人士及其家長，讓他們能懷着「有所取、有所給」的精神，除了在協會內學到生活技能或接受訓練外，更希望他們能互相幫助及支持，關懷其他同路人，回饋社會，讓大家在一個包容的社會中活得更有尊嚴。

梁太亦勉勵一班同路人，不要怕跨出第一步。

多年來我也有在勵智會裏做義工，分享經歷，我希望可以藉着自己的故事鼓勵他們，不要覺得孤獨、不要介意別人的眼光，世上可能有更多比你經歷更多的家庭，最重要是懂得找人傾訴及幫忙。

記者：黃依情

鳴謝場地提供：金域假日酒店