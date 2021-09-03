【抗戰勝利日】林鄭月娥與多名官員出席紀念儀式 楊潤雄另到英皇書院出席紀念儀式
社會 13:43 2021/09/03
香港特別行政區政府今日（3日）在香港大會堂紀念花園舉行官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭勝利。
行政長官林鄭月娥和政府高層官員今早出席儀式。紀念儀式包括奏唱國歌、升旗、警察步槍儀仗隊鳴槍致敬、全體出席者默哀及鞠躬致敬。
其他出席儀式人士包括全國政協副主席、中央人民政府駐港機構代表、終審法院首席法官、前任行政長官、行政會議成員、立法會議員、退伍軍人團體代表、全國人民代表大會香港地區代表、港區全國政協委員代表、鄉議局代表及各制服團隊代表等。
為銘記中國人民抵抗日本侵略，緬懷先烈和死難同胞，全國人民代表大會二○一四年將九月三日確定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。香港特別行政區政府亦自該年起，在香港舉行相應的官方紀念活動。
另外，教育局局長楊潤雄到英皇書院出席紀念儀式和學習活動，與校長、老師和學生一同默哀，向為國捐軀和遇難同胞致意，又一起回顧歷史、前瞻未來。
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記者：曾卓鋒