【抗戰勝利日】林鄭月娥與多名官員出席紀念儀式　楊潤雄另到英皇書院出席紀念儀式

▲ 行政長官林鄭月娥聯同多名官員今日（3日）上午在位於中環的香港大會堂紀念花園出席中國人民抗日戰爭勝利紀念日儀式。（政府新聞處）

香港特別行政區政府今日（3日）在香港大會堂紀念花園舉行官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭勝利。

行政長官林鄭月娥和政府高層官員今早出席儀式。紀念儀式包括奏唱國歌、升旗、警察步槍儀仗隊鳴槍致敬、全體出席者默哀及鞠躬致敬。

其他出席儀式人士包括全國政協副主席、中央人民政府駐港機構代表、終審法院首席法官、前任行政長官、行政會議成員、立法會議員、退伍軍人團體代表、全國人民代表大會香港地區代表、港區全國政協委員代表、鄉議局代表及各制服團隊代表等。

為銘記中國人民抵抗日本侵略，緬懷先烈和死難同胞，全國人民代表大會二○一四年將九月三日確定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。香港特別行政區政府亦自該年起，在香港舉行相應的官方紀念活動。

另外，教育局局長楊潤雄到英皇書院出席紀念儀式和學習活動，與校長、老師和學生一同默哀，向為國捐軀和遇難同胞致意，又一起回顧歷史、前瞻未來。

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記者：曾卓鋒