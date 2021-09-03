【幼師菥酬】楊潤雄稱推強制幼師薪級表不可行　會衍生「超額教師」問題

▲ 楊潤雄稱推強制幼師薪級表不可行。（經濟日報資料圖片）

教育局早前完成幼稚園教育計劃檢討，認為幼稚園套用強制性教師薪級表不可行，會維持現時教師薪酬範圍的安排。教育局局長楊潤雄今日（3日）出席立法會教育事務委員會時表示，若推行幼師薪級表，將衍生「超額教師」問題，又指會影響幼稚園靈活性及彈性。

楊潤雄表示，大部分幼稚園在現時計劃下，能靈活運用資源，並合共聘請約1,000多名額外教師，如果當局強制推行幼師薪級表，會衍生出「超額教師」的問題，加上學生人口的下降，問題會更嚴重。他又指出，若設立強制幼稚園教師薪級表，並與政府資助掛鉤，則採用類似資助中小學的做法，幼稚園每年須經教育局核准開辦班級數目和教職員編制，影響幼稚園靈活性及彈性。

另外，有立法會議員關注幼稚園推行國安教育的問題，楊潤雄說，當局早前已發出相關指引，於幼稚園內主要透過舉辦活動協助幼童建立國民身份認同，局方亦會向幼稚園發放貼購買國旗及旗座。

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記者：黃悅晴