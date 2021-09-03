【幼師薪酬】教聯會對當局拒設幼師薪級表感失望　促改善幼師待遇挽留人才

▲ 教聯會對當局拒絕設立幼師薪級表感失望。（資料圖片）

教育局早前完成幼稚園教育計劃檢討，認為幼稚園套用強制性教師薪級表不可行。教聯會就局方公布的檢討報告向立法會提交意見書，對政府拒絕設立幼師薪級表，感到失望，認為不少幼師現時薪酬未能合理地與其專業資歷及工作年資相符，加上疫情及學生人數減少影響，令幼師被裁或減薪。

教聯會表示，歡迎教育局推出多項優化措施，包括加強教師專業發展、簡化校舍分配的工作等行政措施、提升學費減免上限等，但認為當局的報告未有觸及目前業界最關注的營運問題，指出現時幼稚園普遍面對資源不足的限制，加上近年本港出生率下跌，又受疫情及移民增加影響，令幼稚園收生明顯下跌，影響學校人手分配，令不少幼師被裁或減薪。

教聯會又說，自幼稚園教育計劃推出後，不少幼師反映薪酬未能合理地與其專業資歷及工作年資相符，由於缺乏工作前景，部分幼師決定轉行。

教聯會促請當局出紓緩措施，協助幼稚園應對學生人數下跌的問題，調高每名幼稚園學童的單位資助額，同時調整全日制幼稚園的資助計算方法，以減輕幼稚園營運壓力。教聯會又建議盡快調整幼師薪酬範圍上限，長遠須落實幼師薪級表，挽留幼教人才，亦期望政府增加幼教編制人手，將師生比例由目前 1:11 改為 1:10，並不包括副校長及主任，並增設幼稚園行政人員職位。

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記者：黃悅晴

