【著數優惠】魚尚全新和風滋味飯糰$9起　加$12換購精美布袋飯糰盒及$118禮券套裝

▲ 魚尚嚴選特級日本產香米及頭水紫菜，推出多款全新和風滋味飯糰$9起。

踏入開學季節，日式輕食專門店魚尚由即日起推出多款以全新食材配方炮製的新口味飯糰，以及連串限定優惠，折扣更高達78折，同時亦推出限量換購推廣活動，讓顧客將期間限定的精美禮品帶回家。

店家最近特別挑選特級日本產新潟越光米及山形縣米，米粒晶瑩飽滿，粒粒亮澤分明，口感更黏更富嚼勁，最適合製作飯糰。另外更特選產量較稀有、被喻為「紫菜中的黃金」的特等頭水紫菜，營養價值較高，亦份外香脆爽口。除優質食材外，店家同步推出丸飯糰，包括人氣的溏心蛋口味，以及全新的大蝦蛋沙律飯糰，每一口也充滿驚喜。

▲ 多款全新和風滋味飯糰以$9起驚喜優惠價登場。

多款全新和風滋味飯糰會以$9起驚喜價登場，包括甜辣小魚干飯糰（$9）、蜜煮合桃小魚飯糰（$12）、蒜味醬燒豚丼風飯糰（$9），以及大蝦蛋沙律飯糰（$15），加上熱賣的溏心蛋飯糰（$14）。而由即日起至10月中旬，店家會分3階段推出連串推廣優惠，折扣更高達78折︰

第一階段 - 即日至9月15日︰

凡於全綫分店購買兩件飯糰即減$4；買3件即減$6，優惠高達78折。

第二階段 - 9月16日至9月29日︰

凡購買兩件飯糰，即可以$12換購魚尚大粒米太郎布袋一個（價值$68），以及價值高達$118的優惠禮券一套。

第三階段 - 9月30日至10月13日︰

凡購買兩件飯糰，即可以$12換購魚尚大粒米太郎飯糰盒一個（價值$68），以及價值高達$118的優惠禮券一套。

$118優惠禮券套裝包括多達21張精選優惠券，如$5現金優惠券、第二件半價優惠券、指定盒裝飲品換領券等，可於9月16日至11月13日期間使用。

記者︰黃依情