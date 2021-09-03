【新冠肺炎】今增4菲律賓輸入個案　全部打齊兩劑疫苗

▲ 今增4菲律賓輸入個案，全部打齊兩劑疫苗（陳永康攝）

本港新冠疫情放緩，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，新增4宗輸入個案，均驗出L452R變異病毒株，涉及32至45歲女菲傭，均從菲律賓抵港，全部均已在港打齊2針疫苗。另錄少於5宗初步確診個案。

新增個案詳情包括：

第12115宗：32歲女，無病徵，9月1日乘坐航班5J272從菲律賓抵港，4月8日及5月6日在香港接種兩劑科興

第12116宗：36歲女，8月31日發病，9月1日乘坐航班5J272從菲律賓抵港，4月8日及4月29日在香港接種兩劑復必泰

第12117宗：36歲女，8月31日發病，9月1日乘坐航班5J272從菲律賓抵港，5月7日及5月28日在香港接種兩劑復必泰

第12118宗：45歲女，無病徵，9月1日乘坐航班5J272從菲律賓抵港，5月29日及6月26日在菲律賓接種兩劑科興

由於宿霧太平洋航空營運於九月一日由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班（5J272）有四名乘客經抵港檢測而確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止宿霧太平洋航空營運的客機在9月3日至16日期間從馬尼拉着陸香港。

此外，衞生防護中心今指，會刪除5宗疫苗病毒株污染個案，均為本地個案，詳情請看：下一頁。

本港昨日沒有新增確診個案，初步確診約5宗。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文