郭奕芯新戲演拜金港女做ptgf　Ashina荷爾蒙失調心情浮燥暴食

▲ 《#PTGF出租女友》

郭奕芯（Ashina）在電影《#PTGF出租女友》是片中第一位出場的ptgf角色，名字叫「Ball Ball」。

Ashina形容「Ball Ball」好現實、港女、非常拜金：「佢知道自己優點係身材，每一次應付男人都着到好性感，從而喺佢哋身上攞多啲錢。」

Ashina最難忘在桌球室拍篤波戲，該場戲講趙善恆、張家希（JonJon）和岑珈其打桌球，珈其call了Ashina到場晒命，Ashina就着超性感的大低胸窄身裙戲服亮相。

但其實拍攝時她因荷爾蒙失調，整個人很腫，加上本身不懂打桌球但劇情指她篤波叻，要臨場即時練習。

而且她更是全套戲首個出場的ptgf，要令觀眾對ptgf留下第一印象，在各種原因下令她感到極大壓力：「係驚自己做得唔夠好，好彩成件事順利。岑珈其之前有合作過，佢係我心目中嘅出色演員，好有綜藝感。同埋呢次係我第一次喺熒幕前講粗口對白。」

疫情高峰拍戲攰到瞓

提起荷爾蒙失調，Ashina苦笑說：「前排疫情留喺屋企，好想有嘢做又好悶，唯有係咁食嘢，新陳代謝好差，好腫又心情浮燥，最慘都係好想食嘢，係黐咗線，好似魔鬼係咁搞亂我，拍完《#PTGF》就睇中醫，飲中藥調理返，依家正常，瘦返啲。」

在開拍電影期間，正值疫情高峰，故比起一般港片拍攝更困難，Ashina說：「電影好少由夜晚開到第日下午，但幕後人員仲辛苦，永遠我哋舒舒服服埋位，拍完走先，佢哋執頭執尾，拍完篤波後再拍喺電話舖嘅戲，中間喺車度休息，第一次瞓到飄浮咗去，好誇張。」

現實世界有ptgf為錢，亦有女星入娛圈為吊金龜，特別係Ashina拍性感戲多，亦易被人標籤拜金、隨便。

她則說：「有人咁認為係唔意外，俾人講唔係一件壞事。我拍戲比較性感，俾人覺得我思想行為open，真係身邊有啲朋友或者男仔話你拍三級片都會錫呀攬下，做呢啲行為都冇咩所謂，我覺得好唔尊重。」

她認為最緊要努力做好自己的角色，「喺你更好嘅時候就冇嘢講，因為大部份人只在乎結果唔係過程。」

曾被邀出席飯局

「Ball Ball」是拜金女，一切睇錢至上，娛樂圈亦一直流傳「女星飯局」，問Ashina有否遇過？她直認有：「有，又唔會講到好出面，我唔係好清楚係唔係，有啲嘢一問就好低檔次，朋友唱k食飯，有朋友派下利是我又唔覺得好特別事情。」

她坦言有人問過她出席食局價錢：「但食飯有冇其他又唔會確實答到，叫你去咗先，如果啱就點點點，啱即係點？又答得唔清楚。我會睇邊個同我去，要睇場合係咪適當，feel到唔對路會走。」

Ashina覺得「呢個世界冇咁便宜事情」，所以好多model都被呃，有女仔入世未深，被呃後亦沒有獲得演出機會，最緊要係靠自己實力及人際關係。