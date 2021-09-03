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【國家航天】中國「天宮」太空人與香港學生連線對話　譚鐵牛：展現國家關愛

社會 14:26 2021/09/03

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特首林鄭月娥致辭時，國家航空事業今年取得歷史性進展，令人振奮。（經濟日報直播截圖）

中聯辦聯同香港特區政府今日舉辦「仰望星空話天宮」活動，邀請正在太空「天和核心艙」的中國太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，與本港學生遙距對話。

特首林鄭月娥致辭時，國家航空事業今年取得歷史性進展，令人振奮，港府有責任積極培養創科人才，一直向中小學提供資助，鼓勵學校推行科普教育。為吸引更多國際科研人才來港，港府推出「傑出創科學人計劃」，資助大學聘用國際知名創科學者來港任教，壯大本地創科人才庫。

中聯辦副主任譚鐵牛致辭表示，中央政府特意邀請國家的航天專家出席座談會，又協調3名太空人與香港年輕人展開「天地對話」，是送給香港同胞、年輕人的特殊禮物，充分體現中央對香港年輕人的無限關愛，相信市民可以感受濃厚的家國情懷。 譚鐵牛又指，國家近年的航天發展迅速，而香港正步向創科發展的新階段，香港學生要把握祖國廣闊的舞台。 

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記者：蘇文軒

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