  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】日本人氣插畫家Keigo中環開展　限定紀念品+主題美食+打卡位【內附連結】

休閒消費 16:04 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

日本人氣插畫家河尻圭吾Keigo展覽再度登陸香港，周末消閒好去處。

日本人氣插畫家河尻圭吾Keigo展覽再度登陸香港！這次來到中環的Artzbrew舉辦，更將設有期間限定店、影相打卡位及Keigo咖啡廳，出售Keigo家族主題美食、場內限定紀念品。

現在於Trip.com購票更有早鳥優惠低至7折，想參觀Keigo家族成員例如鱷魚、長頸鹿、樹懶1:1真實世界的家，打卡留影的話，就不要錯過啦！

Keigo 的插畫作品主要以擬人的手法描繪日常生活中的無奈小事，主角有鱷魚、長頸鹿、樹懶等，作品大受喜愛。Keigo 的作品在社交網絡上極受歡迎，Instagram人氣更已過百萬，早前出版的作品集《我的生活不可能那麼壞》也讓他在香港收獲大量人氣。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

今次「Keigo Open House @ Artzbrew」以原作風格、真實世界比例， 還原 Keigo 作品中的奇趣世界。參觀者可以在 5 大主題區域、逾 10 個打卡熱點中，與 Keigo 筆下的搞笑角色打卡合照。

Keigo展覽場內更有期間限定店售賣限定紀念品、逾10個影相打卡位，和Keigo主題美食。

Keigo Open House喜感生活館×お食事処×専門販売店 

日期：2021年9月8日至11月30日

時間：10:00am-07:00pm（最後入場時間為06:00pm）

地點：香港西營盤皇后大道西118號 Artzbrew

購票網址：The Trip.com

記者：王嵐

相關文章

【本地展覽】日本插畫家高旗將雄作品觀塘展出　展出原作版畫及木雕雕塑將抽籤發售【內附地址】
13:31 2021/08/27
【本地展覽】日本插畫家高旗將雄作品觀塘展出　展出原作版畫及木雕雕塑將抽籤發售【內附地址】
【親子好去處】香港浸會大學多媒體學習館　免費入場認識本地農業【內附預約連結】
12:16 2021/08/30
【親子好去處】香港浸會大學多媒體學習館　免費入場認識本地農業【內附預約連結】
【潮物速報】山本耀司聯乘恐怖漫畫家伊藤潤二推搞鬼時裝　僅限網購入門tee$500起【內附連結】
今日 12:31
【潮物速報】山本耀司聯乘恐怖漫畫家伊藤潤二推搞鬼時裝　僅限網購入門tee$500起【內附連結】

你可能感興趣

【本地展覽】日本插畫家高旗將雄作品觀塘展出　展出原作版畫及木雕雕塑將抽籤發售【內附地址】
13:31 2021/08/27
【本地展覽】日本插畫家高旗將雄作品觀塘展出　展出原作版畫及木雕雕塑將抽籤發售【內附地址】
【親子好去處】香港浸會大學多媒體學習館　免費入場認識本地農業【內附預約連結】
12:16 2021/08/30
【親子好去處】香港浸會大學多媒體學習館　免費入場認識本地農業【內附預約連結】
【潮物速報】山本耀司聯乘恐怖漫畫家伊藤潤二推搞鬼時裝　僅限網購入門tee$500起【內附連結】
今日 12:31
【潮物速報】山本耀司聯乘恐怖漫畫家伊藤潤二推搞鬼時裝　僅限網購入門tee$500起【內附連結】
Local Tour 展覽 Instagram 西營盤 中環 咖啡 香港 日本 門票

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
今日 10:04
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利