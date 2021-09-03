【周末好去處】日本人氣插畫家Keigo中環開展　限定紀念品+主題美食+打卡位【內附連結】

▲ 日本人氣插畫家河尻圭吾Keigo展覽再度登陸香港，周末消閒好去處。

日本人氣插畫家河尻圭吾Keigo展覽再度登陸香港！這次來到中環的Artzbrew舉辦，更將設有期間限定店、影相打卡位及Keigo咖啡廳，出售Keigo家族主題美食、場內限定紀念品。

現在於Trip.com購票更有早鳥優惠低至7折，想參觀Keigo家族成員例如鱷魚、長頸鹿、樹懶1:1真實世界的家，打卡留影的話，就不要錯過啦！

Keigo 的插畫作品主要以擬人的手法描繪日常生活中的無奈小事，主角有鱷魚、長頸鹿、樹懶等，作品大受喜愛。Keigo 的作品在社交網絡上極受歡迎，Instagram人氣更已過百萬，早前出版的作品集《我的生活不可能那麼壞》也讓他在香港收獲大量人氣。

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今次「Keigo Open House @ Artzbrew」以原作風格、真實世界比例， 還原 Keigo 作品中的奇趣世界。參觀者可以在 5 大主題區域、逾 10 個打卡熱點中，與 Keigo 筆下的搞笑角色打卡合照。

Keigo展覽場內更有期間限定店售賣限定紀念品、逾10個影相打卡位，和Keigo主題美食。

Keigo Open House喜感生活館×お食事処×専門販売店

日期：2021年9月8日至11月30日

時間：10:00am-07:00pm（最後入場時間為06:00pm）

地點：香港西營盤皇后大道西118號 Artzbrew

購票網址：The Trip.com

記者：王嵐