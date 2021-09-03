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【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　模擬片顯示兩殉職消防可能行走路線

社會 15:30 2021/09/03

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政府化驗所總化驗師張耀明。 （陳靜儀攝）

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因庭研訊今（3日）續。死因研訊主任安排各代表方，戴上VR眼鏡，觀看操作員以VR虛擬實體技術立體螢幕顯示，兩名死者可能行走的路線，亦可見當中的走廊狹窄不能兩人並排通過。

政府化驗所刑事科學及品質管理科總化驗師張耀明今於庭上負責操作VR，分別摸擬死者高級消防隊長張耀升及消防隊長許志傑的可能行走路線。模擬片段可見迷你倉內滿目瘡痍，走廊狹窄，不能讓兩人並排通過。

模擬片段可見張從3號樓梯入口進入事發迷你倉，轉入右邊第3條走廊，走到盡頭後沿原路返回通道，並轉入第2條走廊，同樣走到盡頭後沿路返回主通道，並於3號樓梯處沿路離開。另外，許則在牛頭角道方向的1號樓梯進入及離開迷你倉，他在迷你倉內通道走了一小圈。

另外，庭上讀出兩名迷你倉租戶的證供，退休男子方偉雄指，2016年5月開始租用迷你倉，維期1年。方指該儲物倉面積4乘5呎，以鐵板圍封，頂部則為鐵絲網，年租約7,500元。

方指在儲物倉內放置了衣服、行李箱等物品，他指租戶可自行拍卡出入迷你倉，但需自備鎖頭鎖為儲物倉上鎖。方又指沒有留意迷你倉有否消防設施，於6月21日起火當天，方指其外傭曾到迷你倉整理物品。

另1名租戶為小學教師蔣春凌，其證供指最後一次到迷你倉是於2015年，她指未有看過迷你倉內有張貼逃生路線圖，以及不准吸煙的告示，但表示曾在迷你倉內嗅到煙味。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲），2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊下午續

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記者：陳卓欣

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