【無血緣的愛】19歲男生車禍驚揭養子身份　家人暖心安慰：這裡永遠是你的家

▲ 19歲男生在車禍處理保險事宜時，驚悉自己是養子身份。

一場車禍竟揭露自己是養子的真相，台灣一名19歲男生早前因車禍處理保險事宜，驚悉自己竟是父母的養子。家人隨即召開家庭會議，詳細交代他的身世，家人表示只想保護他，待他20歲才告知，並強調「你永遠是我們的大寶貝」，令他知道自己是非常幸福的孩子。

這名19歲男大生在網上討論區「Dcard」發文，他表示，最近因為車禍保險賠償事宜向媽媽索取了一份戶籍副本，當時沒有多看，直至日前獨自在南部租屋處理文件時，仔細看了戶籍內容，發現自己的身份竟是「養子」，而他的母親則是寫「養母」，上面還有一個陌生的名字「母：江X慧」。

他即時上網查詢「養子」的意思，是為「收養而非親生兒子，養子與撫養人之間不存在血緣關係」，他坦言，看到這句話時難以接受，也不知道這件事是真是假。

畢竟活到現在19歲，真的不敢相信。

他心裡存疑，猶疑了2、3日，但又不敢向母親坦白，於是透過電話訊息向阿姨發問那陌生的名字是誰，沒想到阿姨立即回覆：

那個是你的親生母親。

▲ 男生在戶籍資料中發現自己養子身份。（Dcard圖片）

家人解釋身世

男生得悉真相，頓時忍不住哭起來，更質疑自己是「撿來的」，阿姨解釋，當時他的養母很想要一個孩子，所以去台中收養了他，大家一直隱瞞事實，只是想等到他20歲再告知，希望保護他，

你知道我們是真心用心的愛你，你永遠是我們的大寶貝，我們的愛不會比其他孩子少。

翌日，男生便從南部趕回北部，因家人希望跟他好好溝通，講清楚事情的由來。回到家中，全家人包括外公、外婆、阿姨們都坐在一起，外婆說「這裡永遠是你的家」，他再也忍不住淚水。

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感激家人照顧

原來，男生的生母16歲未成年懷孕，加上生母家中是傳統保守，所以入住未婚少女收容機構，順利誕下他，出生不到滿月，就被收養，來到這個充滿愛和關懷的家庭。

聽家人說他們是透過新竹家扶機構順利領養到我，當時其實又兩位一男一女再做選擇，很幸運的我被我的家人選上。我也順勢的成為這個家中的一員。

他表示，從剛開始知道這件事完全無法接受，到現在才意識到，自己是個幸福的孩子，要說沒有他們收養，自己還不知道在哪裡。而他從小就被家人捧在手心上細心呵護，幼稚園到高中都是外公親自接送上下學，沒有挨餓過，沒有少過一份愛，希望能好好培養他。

我非常感謝老天和我的家人給我的這個緣份，我愛我的家人、我的母親，你真的就像親生母親般的對待我。

他亦謝謝生母把他生下來，沒有把他當作棄嬰，雖然他不知道生母現在在哪裡、過的好不好，但他希望有一天能找到生母，當面和她說一聲謝謝。

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責任編輯：王明芳