【變種病毒】世衞列「Mu」變種病毒作「值得注意的變種」　港至今錄2宗或削疫苗功效

▲ 世衞列「Mu」變種病毒作「值得注意的變種」，港至今錄2宗或削疫苗功效。（陳永康攝）

全球變種新冠病毒肆虐，世衞日前更新新冠病毒「值得注意的變種」(VOI)，將今年初於哥倫比亞發現的「B.1.621」列入「值得注意的變種」，並命名為「Mu」，單是本港亦曾錄得2宗相關個案；世衞並指有關變種病毒株可致免疫逃逸情況，亦會減低恢復血漿及新冠疫苗中和抗體能力。

世衞周二(31日)更新全球每周疫情通報，新增新冠病毒「B.1.621」為「值得注意的變種」(VOI)，並命名為「Mu」。而據「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)截至8月29日，已接獲逾4500個病毒基因序列涉及「Mu」變種病毒，當中3794個屬於「Mu」變種病毒，餘下856個屬其次分支「B.1.621.1」；而分析本港4500多宗確診個案中，亦有2宗涉及「Mu」變種病毒。

世衞續提到，有關「Mu」變種病毒最早今年初已於哥倫比亞發現，至今全球普遍率雖僅為不足0.1%，惟於哥倫比亞及厄瓜多爾則分別高達39%及13%，相信與病毒基因排序量、及時上載有關序列有關；並指有關變種病毒株可致免疫逃逸情況，亦會減低恢復血漿及新冠疫苗中和抗體能力。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(3日)接受商台節目訪問時指，本港早前已錄得2宗Mu變種病毒輸入個案，必暫時未知Mu變種病毒是否具更強傳染力，而根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y及E484K突變，參考其他變種病毒，如相關位置出現突變，肯定會影響疫苗產生的中和抗體水平。

他建議，即使Mu變種病毒個案無流入社區，衞生防護中心都要詳細公布病例資料，令市民更掌握新變種病毒在本港的情況。他指，Delta變種病毒全球流行，全球整體疫情未見回落，亦未進入平穩受控階段，不排除具更高傳播力、爆發性更強的新變種病毒，會在不久將來出現，重申最有力的防禦工具是接種新冠疫苗。

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記者：陳正怡