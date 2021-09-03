【BB來了】岑杏賢「卸貨」一索得男　Jennifer榮升靚媽母子平安

▲ 岑杏賢誕下男嬰。

岑杏賢（Jennifer）去年與從事金融業的張嘉俊（Kelvin）結婚。在今年4月Jennfer因在《愛．回家之開心速遞》的角色Icy突然消失，由此傳出有喜，至5月母親節才正式宣布懷孕。預產期9月的岑杏賢，今日有傳媒指Jennifer已為人母，並一索得男，母子平安。

在上月26日，Jennifer便曾在IG上分享最新的懷孕照，並留言寫道：「Last few weeks of 3rd trimester now! #YESbabyP #WhenYouAreReady #WeAreGoingToSeeEachOtherSoon」

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當時已預備為人母的岑杏賢，表示心情十分興奮，並已預備好迎接小生命。當時懷胎九月的她，身型仍十分健美，流露幸福笑容，絕對是個漂亮孕婦。

至今日有傳媒指Jennifer已成功誕下BB，升呢人母，之前雖一直未有公布胎兒性別，有指她今次誕下男嬰，網民都期待Jennifer正式公布喜訊。

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