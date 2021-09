【BB來了】岑杏賢「卸貨」一索得男　Jennifer榮升靚媽母子平安

▲ 岑杏賢誕下男嬰。

岑杏賢(Jennifer)去年與從事金融業的張嘉俊(Kelvin)結婚。在今年4月Jennfer因在《愛.回家之開心速遞》的角色Icy突然消失,由此傳出有喜,至5月母親節才正式宣布懷孕。預產期9月的岑杏賢,今日有傳媒指Jennifer已為人母,並一索得男,母子平安。

在上月26日,Jennifer便曾在IG上分享最新的懷孕照,並留言寫道:「Last few weeks of 3rd trimester now! #YESbabyP #WhenYouAreReady #WeAreGoingToSeeEachOtherSoon」

當時已預備為人母的岑杏賢,表示心情十分興奮,並已預備好迎接小生命。當時懷胎九月的她,身型仍十分健美,流露幸福笑容,絕對是個漂亮孕婦。

至今日有傳媒指Jennifer已成功誕下BB,升呢人母,之前雖一直未有公布胎兒性別,有指她今次誕下男嬰,網民都期待Jennifer正式公布喜訊。

