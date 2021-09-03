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【新冠肺炎】110間旅遊企業聯署促推港健康碼　冀港府延「還息不還本」計劃至少一年

社會 15:47 2021/09/03

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110間旅遊企業聯署促推港健康碼，冀港府延「還息不還本」計劃至少一年（資料圖片）

新冠疫情重創旅遊業，本港旅行社及其旅遊巴一直依賴港府擔保的「還息不還本」度過難關，不過相關安排本月底屆滿，銀行近日陸續約見業界，稱如港府未能延續擔保，企業在本月內需要「連本帶利」還款；110間旅遊企業、巴士公司、商會聯署直言，過千部旅遊巴將絕大部份將無力償還貸款，促請港府延展「還息不還本」最少一年，以及立即推出「香港健康碼」，恢復通關。

110間旅遊企業、巴士公司、商會聯署表示，港府能成功控制疫情值得肯定，不過認為短期內要令內地群眾具備信心，同香港恢復通關，取決於本港是否參考內地採用「健康碼」。他們促請港府立即推出 「香港健康碼」，加強對本地疫情的監控和警示，與內地抗疫措施接軌，實現香港、澳門和內地恢復正常通關。

此外，聯署又指，旅遊業過去2年有賴「還息唔還本」措施，但相關措施即將到期，即使前日多位立法會議員質詢是否延續「還息不還本」，港府仍未有正是回應，引致銀行前日下午陸續向旅遊企業「追數」，揚言如果政府不延續措施，企業需要立即「連本帶利」還款，聯署形容銀行拖車亦無補於事，促請港府延展「還息不還本」最少一年。

旅遊界議員姚思榮和航運交通界議員易志明關注，「預先批核還息不還本計劃」將於今年10月完結，惟部分銀行已開始提醒企業還錢，關注當局會否將該計劃延長。邱騰華回應時表示，會將有關意見轉達相關部門，詳見：下一頁

同場加映，小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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