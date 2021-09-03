【代溝關注組】林正峰兒時受體罰留心理陰影　肥媽痛心送抱：邊個想傷害你？

▲ 林正峰在《代溝關注組》憶述兒時受體罰激動落淚。

由區永權及張秀文主持的TVB清談節目《代溝關注組》昨晚（9月2日）播出第3集，今集拉近代溝的主題為兩代兒時玩意及體罰，長輩代表分別有鼎爺（李家鼎）及肥媽（Maria Cordero），年輕代表中的林正峰講到兒時受到的體罰，更一度激動落淚，要肥媽送抱安慰。

昨晚播出的《代溝關注組》，有鼎爺、肥媽、徐文浩、吳卓衡、林正峰、魯振順、羅毓儀及陳嘉慧，擔任嘉賓，為配合主題「兩代兒時玩意及體罰」，「長輩」及「後輩」群組分別帶了兒時最愛零食及玩具互相介紹，成功打成一片。

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▲ （TVB發相）

不過當討論到「體罰」這個具爭議性話題時，立變「火花四射」。長輩們講到兒時相關經歷，當中以肥媽的見聞最為駭人：「我見過老師開咗個櫃桶，擺（學生）對手入去就嘭！（意指閂櫃桶）」

羅毓儀聞言即嚇至咬唇，魯振順自爆曾因逃學遭媽媽打罵，自此汲取教訓不敢再講大話。

▲ （TVB發相）

林正峰兒時遭體罰

而後輩當中，以小時候曾被體罰的林正峰最為激動，他透露兒時因為曾遭受體罰，以致最近一項要與棍接觸的工作表現大受影響：「我離遠望到支棍，只要準備揈落嚟，我成個人已經好震好驚。」

由於心理陰影面積極大，當正峰聽到長輩們支持適當體罰，他一度難掩激動情緒，節目最後評分時，他更指這次反而感覺加深了代溝：「可能我特別多體罰經歷，所以真係有陰影。當我聽到應該要有體罰時，我就變得個人負面咗。」

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肥媽魯振擁抱安慰

肥媽聞言即與魯振順輪流上前送抱安慰，肥媽表示相當痛心並落淚謂：「邊個想打你？邊個想傷害你呢？只不過大家方法用錯咗。」

其實在「辯論」期間，長輩們一再強調只支持適度及適宜的體罰，並謂一定要講清楚箇中原因。

肥媽笑言對於自己兒子，發現「碎碎唸」比「體罰」更有效：「有次我問佢打你你痛唔痛，佢話痛架！我就問佢咁點解次次打你你都唔記得？佢就話：『其實我有記得，但我係你親生，你唔會打死我嘛！』自此我就唔再打佢，改為講數，哦咗佢一個鐘，點知佢反而話：『你打我啦！我真係頂唔順喇！』」

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