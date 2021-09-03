【尚氣與十環幫的傳奇】梁朝偉主演Marvel新片報捷　首天單日票房衝破300萬元奪冠

▲ 《尚氣與十環幫的傳奇》

Marvel首套由華人當主角的超級英雄片《尚氣與十環幫的傳奇》（Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings）於昨日（9月2日）在香港上映票房報捷。

《尚氣與十環幫的傳奇》為MCU第四階段全新超級英雄電影，主演陣容中有國際級影帝梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等香港人熟悉的影星參演，上映前已獲關注。

電影昨日首日上畫單日票房高達317.9萬元，成為2021年開畫單日票房冠軍（只限星期四上映電影），以及打破9月開畫票房紀錄。