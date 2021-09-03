【尚氣與十環幫的傳奇】梁朝偉主演Marvel新片報捷 首天單日票房衝破300萬元奪冠 娛樂 16:07 2021/09/03 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《尚氣與十環幫的傳奇》 Marvel首套由華人當主角的超級英雄片《尚氣與十環幫的傳奇》（Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings）於昨日（9月2日）在香港上映票房報捷。 《尚氣與十環幫的傳奇》為MCU第四階段全新超級英雄電影，主演陣容中有國際級影帝梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等香港人熟悉的影星參演，上映前已獲關注。 電影昨日首日上畫單日票房高達317.9萬元，成為2021年開畫單日票房冠軍（只限星期四上映電影），以及打破9月開畫票房紀錄。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見 【尚氣與十環幫傳奇】68歲元華參演MARVEL電影 被封筋斗王身手比成龍更好 18:34 2021/08/27 【尚氣與十環幫傳奇】68歲元華參演MARVEL電影 被封筋斗王身手比成龍更好 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉罕談與父親關係 單親家庭成長致情緒壓抑 11:35 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉罕談與父親關係 單親家庭成長致情緒壓抑 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見 【尚氣與十環幫傳奇】68歲元華參演MARVEL電影 被封筋斗王身手比成龍更好 18:34 2021/08/27 【尚氣與十環幫傳奇】68歲元華參演MARVEL電影 被封筋斗王身手比成龍更好 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉罕談與父親關係 單親家庭成長致情緒壓抑 11:35 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉罕談與父親關係 單親家庭成長致情緒壓抑 梁朝偉 陳法拉 Marvel 超級英雄片 電影 荷里活